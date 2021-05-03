Ограничения для грузовиков на МКАД снова отложены

Ограничения для транзитных грузовиков массой свыше 3,5 тонны на МКАД снова отложены. На этот раз - до середины июня. Все поставщики товаров для Москвы так и не смогли оформить пропуска, поэтому власти дали транспортникам дополнительное время.

Как уже писала "РГ", МКАД должна вновь стать исключительно внутригородской магистралью, как и планировалось при ее строительстве в 60-е годы прошлого века. Грузовой транзит, который заполонил ее в последние десятилетия, теперь может следовать через столичный регион по ЦКАД или двум "бетонкам", считают в городском департаменте транспорта. "Ограничения очень нужны и столице, и Московской области, - считает председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. - Сотни тысяч людей ездят по МКАД каждый день, сотни тысяч живут вокруг него. И транзитные грузовики, не заезжающие в Москву, повышают аварийность и ухудшают городскую экологию".

В феврале этого года мэр Москвы Сергей Собянин ввел для передвижения по МКАД в любое время суток обязательные пропуска для фур тяжелее 12 тонн, а с 5 апреля аналогичное ограничение власти обещали распространить и на машины массой свыше 3,5 тонны. Позже дату перенесли на 5 мая, но и к этому числу далеко не все логистические компании успели оформить бумаги.

Поэтому возникли реальные опасения, что поставки продуктов и других жизненно важных товаров в магазины могут быть сорваны. Например, партнеры уведомили об этом "Вкус Вилл". Когда в Москве вводились ограничения для 12-тонных фур, в работе этой сети ничего не изменилось, так как большегрузы такого класса в производственных процессах не были необходимы. А вот как только ограничения распространили и на машины тяжелее 3,5 тонны, партнеры сообщили о гипотетических трудностях с поставками. Об аналогичных проблемах транспортные компании уведомили и другие сети, в том числе и гипермаркеты. Как разъяснили в пресс-службе дептранса, перевозчики опасались, что не успеют оформить пропуска из-за продленных майских праздников. Это в основном представители малого бизнеса. Сам дептранс с 1 по 10 мая работает и может принять заявки, подчеркнули в ведомстве. Да и крупные игроки рынка давно все оформили, в департаменте выдали более 36 тысяч заявок на пропуска. С трудностями столкнулись частные перевозчики небольшого сегмента - в основном фирмы с ограниченным числом сотрудников, порой просто ИП, где весь штат - один человек, который работает на себя. Для таких действительно был риск не успеть собрать все документы для оформления вовремя пропусков. Вот и было решено дать малому бизнесу дополнительное время. Ввод ограничений теперь сдвинут на 15 июня. "Мы поддерживаем коллег в переносе ввода ограничений и призываем представителей бизнеса, несмотря на перенос, не затягивать с подачей заявок", - отметил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

Транзит малотоннажных грузовиков через Москву будет запрещен с 15 июня

Между тем, считают в дептрансе, лимит на грузовики в прямом смысле жизненно необходим. Только с начала этого года в целом по Москве произошло 143 крупных аварии с участием грузовиков массой свыше 3,5 тонны. В них погибли 11 человек и 143 получили ранения. При всем этом значительная часть таких происшествий приходится именно на главное московское кольцо. МКАД по-прежнему остается самой опасной в городе магистралью. Только с начала этого года в авариях с грузовиками на кольце погибли 3 человека и еще 56 получили травмы. Снизить аварийность можно, только ограничив грузовой транзитный автомобильный поток многотонных машин.