Валерий Гергиев открыл в "Зарядье" ХХ Московский Пасхальный фестиваль

Новости

Съемочная группа фильма "Пункт пропуска" попала в базу сайта "Миротворец" 15:12
Парламент Армении провалил голосование по кандидатуре премьера 14:34
Москвичей предостерегли от лжесотрудников коммунальных служб 14:20
Постпреда РФ при ЕС вызвали из-за введенных Москвой санкций 14:18
Власти Москвы пока не будут ослаблять масочно-перчаточный режим 14:06
Туристы из РФ на Кипре по-прежнему должны сдавать два теста на COVID 13:50
В Минске выступит группа "Сплин" 13:45
Россиянам порекомендовали срочно покинуть Непал 13:21
Еврокомиссия предложила ослабить ограничения на въезд в ЕС 12:36
РФС и РПЛ проведут проверку по жалобе "Локомотива" 12:25
Зарема Салихова вошла в совет директоров "Спартака" 12:09
Захарова: ПРО США провоцирует гонку вооружений 11:36
Собянин: За 25 лет московские спасатели на воде спасли 5 246 человек 11:12
В Чувашии семь человек пострадали в массовом ДТП 11:12
В Волгограде простились с погибшими в ДТП спортсменками 10:44
Камчатские прокуроры начали проверку после падения девочки со скалы 10:20
На Камчатке девочка упала со скалы 09:29
Южная Африка ограничит разведение львов в неволе 08:16
Камала Харрис станет первым вице-президентом в музее мадам Тюссо 08:05
Полицейские в США проигнорировали вакцинацию 07:58
Более миллиона россиян сделали прививки от клещевого энцефалита 07:32
Эксперт перечислил риски при покупке долларов 06:48
Открылась продажа льготных билетов для полетов по Хабаровскому краю 06:05
Жители Китая удвоили число майских поездок по стране 05:59
В Греции с сегодняшнего дня открываются рестораны и кафе 05:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
В Минтруде рассказали, как стать ветераном труда
В Минтруде рассказали, как стать ветераном труда
03.05.2021 15:10
Рубрика: Культура

Валерий Гергиев открыл в "Зарядье" ХХ Московский Пасхальный фестиваль

Текст: Ирина Муравьева
Двадцатилетие фестиваля, давно уже переставшего быть Московским, Валерий Гергиев отмечает в том же духе - вопреки его географической "марке". И хотя официальное открытие фестиваля состоялось в зале "Зарядье" в пасхальное воскресенье, к этому времени музыканты уже проехали на поезде по одиннадцати регионам страны. Выступления Мариинского оркестра - постоянного резидента фестиваля, прошли в Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Красноярске, Томске, Кемерово, Тюмени, Перми, Кирове. Наконец, в Москве оркестр сыграл на открытии два концерта с разными программами и с участием пианиста Даниила Трифонова. Прозвучали Восьмая симфония Антона Брукнера, Первая и Пятая симфонии Сергея Прокофьева, Концерт для фортепиано с оркестром Моцарта (№25, до мажор) и Второй фортепианный концерт Прокофьева.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Так знаменитый маэстро отметил свой 68-й день рождения, совпавший в этом году с пасхальным воскресеньем и открытием фестиваля. Как заметил Гергиев, "так совпадало уже трижды. Но мой день рождения - не большое событие, а то, что мы отмечаем такой праздник и то, что Московский Пасхальный фестиваль выдержал такую громадную дистанцию - в двадцать лет, то, что он идет по всей России и даже в прошлом году, хотя и с опозданием, мы смогли дать концерты фестиваля в пятнадцати регионах, это для меня важно".

Фото: пресс-служба Московской консерватории
Пианист Константин Емельянов дал сольный концерт в Москве

Но если вернуться в 2002 год, когда в Большом зале консерватории открывался первый Московский Пасхальный фестиваль, то новый проект представлял тогда собой серию из шести концертов оркестра Мариинки с Валерием Гергиевым (из них один - в МГУ, и заключительный - 9 мая на Поклонной горе), воспринимавшихся в московской афише, как эксклюзивный звездный проект. Эти концерты представляли актуальные исполнительские имена и названия, собиравшие аншлаги в Большом зале консерватории: "Дни Баха в Москве", где прозвучали "Страсти по Матфею" в исполнении Филиппа Херрвега и Collegium vocale gent, выступление хора "The Sixteen" из Великобритании c дирижером Гарри Книстоферсом, мировые и российские премьеры сочинений Владимира Мартынова, Александра Раскатова, Гии Канчели, исполнение "Иоанна Дамаскина" Сергея Танеева, концерты Деборы Йорк, Михаила Плетнева, Миши Майского, Виктории Мулловой и многое другое.

С 2004 года фестиваль начал покидать территорию Москвы - концерты прошли в десяти городах, но окончательно региональная программа сформировалась с 2008 года. Был замах и на международный формат: фестиваль "Киевская Русь", пасхальные концерты в Ереване, Киеве, Вильнюсе, Минске, Астане, Алматы, но в итоге утвердились большие российские гастроли по десяткам городов, музыкантам был выделен спецпоезд РЖД с маркировкой Московский Пасхальный фестиваль. На сегодняшний день Валерий Гергиев выступил с симфонической программой фестиваля в более чем 140 городах России. Кроме того, всероссийский размах приобрели другие программы - хоровая, камерная, звонильная, благотворительная. У фестиваля много поклонников, есть и критики, считающие, что невозможно выдавать безупречный музыкальный результат, играя по 2-3 концерта в день "с колес", но те, кто реально бывают на этих концертах в регионах, знают, в какой отличной форме находится оркестр Мариинского театра и какие неожиданные, порой, даже для самих музыкантов, репертуарные сюрпризы выдает Гергиев в этих поездках, исполняя, например, в глубинке симфонию Брукнера, которую там никогда живьем не слышали, или сложнейшие симфонические полотна Рихарда Штрауса.

Брукнер прозвучал и на открытии ХХ фестиваля. "Я считаю абсолютно естественным играть Брукнера на открытии, - пояснил Гергиев выбор программы. - Эта музыка очень высокого гуманистического звучания и в ней нет фальши и суеты, нет того, что губит наш мир сейчас". Для вечернего концерта он выбрал две жизнеутверждающие симфонии Прокофьева - Первую и Пятую. Причем, Первая симфония прозвучала, как озорной "трюк" Гергиева, задавшего такой темп, что поневоле захотелось сверить таймер: казалось, вместо двадцати минут симфония проскочит за десять. Оказалось - за тринадцать. Что поразительно, гайдновская точеная оркестровая лексика этой симфонии при таком темпе не пострадала - это мастерство оркестра. А после такого "дразнящего" разгона последовал сложнейший и изнурительный для солиста Второй фортепианный концерт Прокофьева - образец музыкального футуризма десятых годов прошлого века. У Даниила Трифонова этот концерт с его бесконечным потоком аккордов, пассажей звучит с энергией barbaro, на предельно повышенной динамике, изматывающий виртуального "героя". Показалось, что и сам Трифонов был в несколько уставшей форме, что отражалось моментами на рельефности фортепианной фактуры, "глохнувшей" в столкновении с махиной оркестра. Между тем, марафон Второго концерта он выдержал с яростной энергией и глубиной погружения в многослойные пространства этой музыки - от напора наваждения до фольклорной колыбельной - по сути, точки отсчета всей человеческой судьбы.

Кстати

В ночь после концерта-открытия Валерий Гергиев с Мариинским оркестром отправились по маршруту: Воронеж - Новочеркасск - Ростов-на-Дону - Владикавказ - Волгоград - Брянск. 9 мая музыканты вернутся в Москву и дадут в этот день три концерта, в том числе, традиционный - на Поклонной горе.

В регионах Культура Музыка Классика Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Россиянам порекомендовали срочно покинуть Непал
Власти Москвы пока не будут ослаблять масочно-перчаточный режим
Еврокомиссия предложила ослабить ограничения на въезд в ЕС
Пушилин: Донбасс готов к диалогу с Киевом
За сутки в России подтверждено 8489 случаев COVID-19 в 82 регионах
Какие премьеры и неожиданные зрелища ожидают россиян в мае
Фестиваль "Нашествие" впервые переезжает под Серпухов