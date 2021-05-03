Валерий Гергиев открыл в "Зарядье" ХХ Московский Пасхальный фестиваль

Двадцатилетие фестиваля, давно уже переставшего быть Московским, Валерий Гергиев отмечает в том же духе - вопреки его географической "марке". И хотя официальное открытие фестиваля состоялось в зале "Зарядье" в пасхальное воскресенье, к этому времени музыканты уже проехали на поезде по одиннадцати регионам страны. Выступления Мариинского оркестра - постоянного резидента фестиваля, прошли в Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Красноярске, Томске, Кемерово, Тюмени, Перми, Кирове. Наконец, в Москве оркестр сыграл на открытии два концерта с разными программами и с участием пианиста Даниила Трифонова. Прозвучали Восьмая симфония Антона Брукнера, Первая и Пятая симфонии Сергея Прокофьева, Концерт для фортепиано с оркестром Моцарта (№25, до мажор) и Второй фортепианный концерт Прокофьева.

Так знаменитый маэстро отметил свой 68-й день рождения, совпавший в этом году с пасхальным воскресеньем и открытием фестиваля. Как заметил Гергиев, "так совпадало уже трижды. Но мой день рождения - не большое событие, а то, что мы отмечаем такой праздник и то, что Московский Пасхальный фестиваль выдержал такую громадную дистанцию - в двадцать лет, то, что он идет по всей России и даже в прошлом году, хотя и с опозданием, мы смогли дать концерты фестиваля в пятнадцати регионах, это для меня важно".

Но если вернуться в 2002 год, когда в Большом зале консерватории открывался первый Московский Пасхальный фестиваль, то новый проект представлял тогда собой серию из шести концертов оркестра Мариинки с Валерием Гергиевым (из них один - в МГУ, и заключительный - 9 мая на Поклонной горе), воспринимавшихся в московской афише, как эксклюзивный звездный проект. Эти концерты представляли актуальные исполнительские имена и названия, собиравшие аншлаги в Большом зале консерватории: "Дни Баха в Москве", где прозвучали "Страсти по Матфею" в исполнении Филиппа Херрвега и Collegium vocale gent, выступление хора "The Sixteen" из Великобритании c дирижером Гарри Книстоферсом, мировые и российские премьеры сочинений Владимира Мартынова, Александра Раскатова, Гии Канчели, исполнение "Иоанна Дамаскина" Сергея Танеева, концерты Деборы Йорк, Михаила Плетнева, Миши Майского, Виктории Мулловой и многое другое.

С 2004 года фестиваль начал покидать территорию Москвы - концерты прошли в десяти городах, но окончательно региональная программа сформировалась с 2008 года. Был замах и на международный формат: фестиваль "Киевская Русь", пасхальные концерты в Ереване, Киеве, Вильнюсе, Минске, Астане, Алматы, но в итоге утвердились большие российские гастроли по десяткам городов, музыкантам был выделен спецпоезд РЖД с маркировкой Московский Пасхальный фестиваль. На сегодняшний день Валерий Гергиев выступил с симфонической программой фестиваля в более чем 140 городах России. Кроме того, всероссийский размах приобрели другие программы - хоровая, камерная, звонильная, благотворительная. У фестиваля много поклонников, есть и критики, считающие, что невозможно выдавать безупречный музыкальный результат, играя по 2-3 концерта в день "с колес", но те, кто реально бывают на этих концертах в регионах, знают, в какой отличной форме находится оркестр Мариинского театра и какие неожиданные, порой, даже для самих музыкантов, репертуарные сюрпризы выдает Гергиев в этих поездках, исполняя, например, в глубинке симфонию Брукнера, которую там никогда живьем не слышали, или сложнейшие симфонические полотна Рихарда Штрауса.

Брукнер прозвучал и на открытии ХХ фестиваля. "Я считаю абсолютно естественным играть Брукнера на открытии, - пояснил Гергиев выбор программы. - Эта музыка очень высокого гуманистического звучания и в ней нет фальши и суеты, нет того, что губит наш мир сейчас". Для вечернего концерта он выбрал две жизнеутверждающие симфонии Прокофьева - Первую и Пятую. Причем, Первая симфония прозвучала, как озорной "трюк" Гергиева, задавшего такой темп, что поневоле захотелось сверить таймер: казалось, вместо двадцати минут симфония проскочит за десять. Оказалось - за тринадцать. Что поразительно, гайдновская точеная оркестровая лексика этой симфонии при таком темпе не пострадала - это мастерство оркестра. А после такого "дразнящего" разгона последовал сложнейший и изнурительный для солиста Второй фортепианный концерт Прокофьева - образец музыкального футуризма десятых годов прошлого века. У Даниила Трифонова этот концерт с его бесконечным потоком аккордов, пассажей звучит с энергией barbaro, на предельно повышенной динамике, изматывающий виртуального "героя". Показалось, что и сам Трифонов был в несколько уставшей форме, что отражалось моментами на рельефности фортепианной фактуры, "глохнувшей" в столкновении с махиной оркестра. Между тем, марафон Второго концерта он выдержал с яростной энергией и глубиной погружения в многослойные пространства этой музыки - от напора наваждения до фольклорной колыбельной - по сути, точки отсчета всей человеческой судьбы.

Кстати

В ночь после концерта-открытия Валерий Гергиев с Мариинским оркестром отправились по маршруту: Воронеж - Новочеркасск - Ростов-на-Дону - Владикавказ - Волгоград - Брянск. 9 мая музыканты вернутся в Москву и дадут в этот день три концерта, в том числе, традиционный - на Поклонной горе.