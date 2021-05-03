Власти Москвы призвали изменить скоростной режим

Как отметили в пресс-службе департамента транспорта, это связано с многочисленными обращениями москвичей. Горожане просят пересмотреть лимиты скорости на разных дорогах как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Сейчас одинаковый скоростной режим может действовать и на спокойных улицах (например, на Большой Никитской), и на быстрых магистралях наподобие проспекта Генерала Дорохова. Однако европейский опыт показывает, что это не оправданно: на одних дорогах это провоцирует аварийные ситуации, а на других необоснованно затормаживает поток.

Все предложения, поступившие через бот, будут проанализированы ЦОДД, столичным управлением ГИБДД и институтом МАДИ.