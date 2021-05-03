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03.05.2021 13:05
Рубрика: Дороги

Власти Москвы призвали изменить скоростной режим

Текст: Сергей Бабкин
Столичный Центр организации дорожного движения объявил сбор предложений по изменению скоростного режима в различных районах города. Свои идеи можно отправлять в Telegram.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Сергей Михеев/РГ
Названа самая аварийная дорога Москвы

Как отметили в пресс-службе департамента транспорта, это связано с многочисленными обращениями москвичей. Горожане просят пересмотреть лимиты скорости на разных дорогах как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Сейчас одинаковый скоростной режим может действовать и на спокойных улицах (например, на Большой Никитской), и на быстрых магистралях наподобие проспекта Генерала Дорохова. Однако европейский опыт показывает, что это не оправданно: на одних дорогах это провоцирует аварийные ситуации, а на других необоснованно затормаживает поток.

Все предложения, поступившие через бот, будут проанализированы ЦОДД, столичным управлением ГИБДД и институтом МАДИ.