Камчатские прокуроры начали проверку после падения девочки со скалы

Прокуратура города Вилючинска начала проверку после падения 12-летней девочки со скалы рядом с автозаправкой.

Предварительно установлено, что 2 мая двое детей гуляли без присмотра взрослых по береговой линии и поднялись на скалу. Девочка решила забраться на дерево, но не удержалась и упала с трехметровой высоты.

Сейчас ребенок находится в районной больнице с травмой головы.

Прокуроры проверят, как исполнялось законодательство о безопасности нахождения несовершеннолетних в черте городского округа, а также, насколько ответственно исполняли свои обязанности законные представители девочки.

"При наличии оснований будут приняты меры реагирования", - сообщил и.о. старшего помощника прокурора края по взаимодействию со СМИ Артем Федоров.