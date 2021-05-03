На Эльбрусе обнаружены тела двух пропавших альпинистов

На северном склоне Эльбруса спасатели нашли тела пропавших более недели назад двух альпинистов - девушки и ее гида. Об этом сообщается на официальной страничке в Instagram Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда Северо-Кавказского регионального управления МЧС России.

Как уже рассказывала "РГ", активная поисковая операция началась еще 23 апреля, когда стало известно, что группа альпинистов из двух человек - девушки и гида-проводника уже сутки не выходит на связь. Спасатели стали подниматься сразу с двух сторон - по северному склону от поляны Эмануэля и от скал Пастухова со стороны Приэльбрусья.

Оказалось, исчезнувшие альпинисты зарегистрировались для движения по маршруту: от поляны Эмануэля - восхождение на Эльбрус по северному склону, спуск - в сторону поляны Азау в Терскол. Однако в назначенное время эсктремалы не вышли на поляну Азау.

- Как потом выяснилось, последний раз связь с ними была еще 17 апреля, - уточнили в пресс-службе регионального МЧС.- Контакт участница группы поддерживала со своим отцом, который сообщил, что, по словам дочери, они находятся в 200 метрах от вершины, но из-за плохой погоды вынуждены "зарыться в снег уже на вторую ночевку".

По информации чрезвычайного ведомства, несмотря на сильный ветер и ограниченную видимость в районе поисков, были полностью обследованы ледник Микельчиран и пик Калицкого. При этом беспилотные авиационные системы и авиация МЧС России не применялись в связи со сложными погодными условиями.

И вот накануне вечером тела погибших были обнаружены у самого пика Эльбруса. По данным МЧС, операцию по эвакуации тел погибших с высоты 5 тысяч 400 метров над уровнем моря панируется провести третьего мая. Если позволят погодные условия, то для этого может быть привлечена авиация МЧС России.

Тем временем

По информации МЧС, первого мая на склоне Эльбруса произошло еще одно ЧП: здесь с высоты 4 тысячи 900 метров сорвался альпинист . После сообщения очевидцев, к пострадавшему сразу выдвинулись шесть спасателей Эльбрусского ВПСО МЧС России. Получившего черепно-мозговые травмы альпиниста в тяжелом состоянии они транспортировали до поляны Азау и передали сотрудникам "скорой помощи".