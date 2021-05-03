На Кубани задержали мужчину, ранившего из пистолета трех человек

В Краснодарском крае задержали мужчину, который устроил стрельбу из травматического пистолета. Тогда ранения получили три человека, заявили "РГ" в региональном управлении МВД России.

Напомним, ранее в Кореновске произошла стрельба напротив центрального входа в городской парк по улице Красной. Информация об инциденте поступила в субботу в 18.30. Правоохранители установили всех участников конфликта, в том числе стрелявшего, которого сразу задержать не удалось. О его поимке сообщили в понедельник.

Троих раненых госпитализировали с травмами различной степени тяжести. На злоумышленника возбудили уголовное дело.