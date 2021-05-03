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03.05.2021 15:12
Рубрика: Культура

Съемочная группа фильма "Пункт пропуска" попала в базу сайта "Миротворец"

Текст: Иван Петров
Персональные данные большой группы членов творческо-производственной группы, создавшей художественный фильм "Пункт пропуска" помещены на украинский сайт "Миротворец". Об этом "РГ" сообщил автор сценария картины, исполнивший в ней роль командующего Черноморским флотом, Иван Соловьев.

"Сильно не удивлен этой новостью, в то же время в очередной раз можно с сожалением констатировать, что Украина продолжает вести совершенно тупиковую политику составления списков неугодных и бряцания тяжелыми квазиправовыми формулировками, - заявил Соловьев. - Это бессилие перед правдой. Даже когда она доносится средствами художественного выражения".

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
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"Война же с деятелями культуры и искусства - дно пропагандистских технологий, наглядно показывающая всю маргинальность методов сегодняшней украинской власти", - добавил он.

По словам Соловьева, на этом сомнительном информационном ресурсе теперь упомянуты и режиссер фильма Вера Соколова, и оператор-постановщик Леонид Рудкевич, и народный артист России Эммануил Виторган, а также заслуженный артист России Михаил Калиничев, Борис Эстрин и несколько молодых актеров.

Кроме того, у трех человек (Михаил Полицеймако, Тимур Ефременков и Иван Соловьев), которые ранее уже были "удостоены чести" быть там упомянутыми, "послужной список" был дополнен участием в нашем проекте "Пункт пропуска".

"Уверен, что для простых жителей Украины это станет дополнительным стимулом посмотреть наш фильм", - отметил Иван Соловьев.

Ранее "РГ" сообщала, что фильм "Пункт пропуска", снятый киностудией "Горизонт кино", вскоре выходит в широкий прокат.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Картина основана на реальных событиях - похищении СБУ двух военнослужащих Черноморского флота России. Около трех лет парни провели в плену, были осуждены на 13 и 14 лет лишения свободы. Однако в результате беспрецедентных усилий государства были возвращены на Родину.

Премьера состоялась в Большом зале центрального Дома Кино в Москве 18 марта 2021 года - в 7-летнюю годовщину возвращения Крыма и Севастополя в состав России. 8 апреля кино было показано в Донецке и получило высокую оценку зрителей. Российский прокат фильма запланирован с 20 мая 2021 года сначала в кинотеатрах страны, а затем и на всех цифровых площадках.

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