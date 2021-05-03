"Мы сами выбрали работу в этой компании, никогда не подвергались никакой дискриминации на заводе. Религиозные убеждения у каждого свои, уважается право на использование национального языка. О каком принудительном труде идет речь?" - спросила 30 апреля на пресс-конференции, посвященной вопросам Синьцзяна, сотрудница одной швейной компании из Или-Казахского автономного округа по имени Айлида.

В преддверии первомайских праздников многие работники в Синьцзяне говорят о том, что сегодня могут жить намного лучше, чем раньше, только благодаря труду, пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Их личный опыт еще раз доказывает, что предположения о так называемом "принудительном труде" в Синьцзяне, раздуваемые некоторыми антикитайскими силами на Западе, являются ложными.

Ранее, 21 апреля комитет Сената США по международным отношениям принял т.н. "закон о предупреждении принудительного труда уйгуров", повторно обвинив Китай в применении так называемого "принудительного труда" в районе, и призвал к санкциям в отношении соответствующих юридических и физических лиц.

Все бы ничего, да только в хлопчатобумажной и других отраслях промышленности Синьцзяна уже давно произошла масштабная автоматизация процессов производства.

Бразильская газета Estado de Minas на днях опубликовала статью под заголовком "Дезинформация и геополитика - об уйгурах в Китае", в которой отмечается, что сочувствие США и его западных сторонников к уйгурам свидетельствует совсем не о гуманизме. Это просто прикрытие их реальных интересов. Сингапурская газета Zaobao также опубликовала комментарий "О синьцзянском хлопке", в котором подчеркивается, что т.н. заявления о "принудительном труде" в Синьцзяне абсолютно необоснованы и абсурдны.

Недавно генеральный секретарь ШОС Владимир Норов и дипломатические представители 21 страны в Китае посетили Урумчи, Кашгар, Аксу и другие районы Синьцзяна. Там они сами увидели, что в Синьцзяне не существуют такие явления, как "нарушение прав человека", "религиозная дискриминация" и "принудительный труд", о которых так много говорят некоторые страны, а факты доказывают, что утверждения о т.н. "расовом геноциде" не имеют под собой никаких оснований.

Какова реальная ситуация с трудоустройством в Синьцзяне? В недавно опубликованном отчете Цзинаньского университета подробно описаны жизнь и работа 70 сотрудников-представителей нацменьшинств в Синьцзяне. Они сами выбрали эту работу и получили возможность намного улучшить свою жизнь.

Один из авторов отчета по имени Нилобэр в интервью сказал: "Куда поехать, где жить и кем работать - это право и выбор каждого человека. Разве уйгурам, которые из поколения в поколение живут в Синьцзяне, нельзя ездить в другие города? Зимой много жителей Синьцзяна едут на отдых в провинцию Хайнань. Разве это, по рассуждению Адриана Зенца, - ассимиляция ханьцами неханьских этносов?"

На самом деле западные антикитайские силы прекрасно осведомлены об истинном положении дел, но они вообще не приемлют правду. Под предлогом защиты "прав человека" в Синьцзяне они пытаются подорвать развитие региона. Множество фактов уже опровергло их лицемерие.

Заветные мечты могут сбыться только благодаря честному труду! По случаю международного праздника - Дня труда - народ Синьцзяна и все трудолюбивое население заслуживает уважения всего мира. Шумиха некоторых антикитайских сил США и Запада никак не остановит развитие и процветание Синьцзяна.