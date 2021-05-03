В Грузии перестал работать общественный транспорт

С сегодняшнего дня в Грузии перестанет работать общественный транспорт. Такое решение принято на фоне растущей заболеваемости коронавирусом.

"Новая мера будет действовать в период с 3 до 12 мая. Запрет не коснется такси и междугородных перевозок", - пишет ТАСС со ссылкой пресс-службу кабинета министров Грузии.

Добавим, что общественный транспорт прекращает работать в Грузии уже в третий раз. С марта в стране начала ухудшаться эпидемическая ситуация. В середине апреля глава национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Амиран Гамкрелидзе заявил о начале третьей волны распространения коронавируса.

В основном в республике циркулирует "британский" штамм. С начала эпидемии в Грузии коронавирусом заболели 312 тысяч 445 человек.