Грузия останавливает работу междугороднего общественного транспорта

Власти Грузии приостановят движение всего междугороднего транспорта в стране из-за коронавируса. Об этом сообщил советник премьер-министра республики Ираклий Чиковани.

По его словам, данное решение было принято на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Вступит оно в силу во вторник, 24 марта.

Ранее премьер-министр Георгий Гахария сообщил о введении в Марнеульском и Болнисском районах режима строго карантина. Для контроля въезда в эти районы привлечены военные. Это решение последовало за выявлением нового случая заражения коронавирусом. Он был выявлен уже после введения режима чрезвычайного положения и закрытия границ. Въезд разрешен только гражданам Грузии, которые намерены вернуться на родину. При этом все же разрешен ввоз грузов.

По последним данным, в стране официально зафиксировано 54 случая заражения.