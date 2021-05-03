В Минске выступит группа "Сплин"

Участник "Славянского базара в Витебске" группа "Сплин" 5 мая даст концерт в Минске, которому, возможно, суждено стать главным музыкальным событием этой весны.

Группа "Сплин", получившая статус культовой почти 30 лет назад, родилась в Питере. Первая песня была написана Александром Васильевым на стихи Ники Турбиной.

Официальным днем рождения группы считается 27 мая 1994 года. Именно в этот день группа собралась в ресторане, чтобы отметить запись своего первого магнитоальбома "Пыльная быль".

Одна из главных наград группы - слова Бориса Гребенщикова, у которого концерт 4 мая в Минске перенесен на осень, который не раз называл "Сплин" единственной молодой командой, понравившейся ему за последние годы. Также крестным отцом считается Константин Кинчев, который возвел группу в ранг надежды русского рока, а Васильева назвал поэтом от Бога.

Группа не стоит на месте. Меняется звук и тематика песен, однако, экспериментируя со стилями, музыканты остаются верными себе. Тексты, смысл которых не лежит на поверхности, качественная музыка, которая врезается в память после первых прослушиваний, мелодизм и характерный вокал Александра Васильева, грусть и романтика - вот главные черты любого из альбомов "Сплин".

На минском концерте прозвучат лучшие хиты группы, а также песни из последнего альбома "Вира и майна", написанные Александром Васильевым, с которым грусть становится не такой уж грустной.