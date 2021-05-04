Байден увеличил квоту на прием беженцев в этом году до 62,5 тысячи

Президент США Джо Байден повысил лимит на прием беженцев в текущем финансовом году до 62,5 тысячи человек. Об этом говорится в распространенном Белым домом письменном заявлении американского лидера.

"Это вычеркивает установленную предыдущей администрацией исторически низкую квоту в 15 тысяч человек, которая не отражает ценности Америки как страны, которая приветствует и поддерживает беженцев", - цитирует ТАСС Байдена. По его словам, в следующем финансовом году власти будут стремиться достичь цифры в 125 тысяч беженцев.

Квота в 15 тысяч человек на этот год была установлена осенью прошлого года предыдущим президентом США Дональдом Трампом. Данный показатель стал минимальным с 1980 года.

В апреле Байден заявил, что не будет увеличивать лимит приема беженцев в 2021-м финансовом году, сохранив его на уровне 15 тысяч. Однако это решение подверглось резкой критике. Тогда Белый дом объявил, что данная цифра не является окончательной, а президент не позднее 15 мая объявит о новой квоте.