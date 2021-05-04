Банкир назвал способ избежать штрафа за досрочное погашение кредита

Вице-президент Ассоциации российских банков Олег Скворцов прокомментировал сообщения о санкциях при досрочном погашении кредита. По его словам, подобные слухи циркулируют последние несколько лет, однако их следует рассматривать как хайп.

"Для банка оптимальный вариант, когда клиент платит в срок, потому что под эти сроки у него выстроены внутренние денежные потоки. Но при этом клиент может уведомить банк за 30 дней о том, что хочет погасить кредит досрочно, и никакие санкции ему уже не грозят", - пояснил Скворцов в эфире НСН.

Ранее адвокат Алексей Гавришев напомнил, что с 2011 года россияне могут досрочно погасить кредит без каких-либо платежей и комиссий. Однако, по его словам, некоторые кредитные учреждения нарушают закон и вводят штрафные санкции за досрочное погашение.

Столкнувшись с подобным случаем, юрист посоветовал оформить отказ банка в письменном виде, оспорить это решение можно в рамках Гражданского кодекса.