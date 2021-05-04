Беларусь установила тарифы для новых маршрутов транспортировки нефти

Тарифы на услуги по транспортировке по трем дополнительным маршрутам установило Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Республики Беларусь, сообщает ТАСС.

Два из новых маршрутов начинаются в России на границе с республикой: Невель - Полоцк и Унеча - Полоцк. Третий, Полоцк - Новополоцк, проходит только по территории Беларуси.

Тариф на маршрут Невель - Полоцк составит 45,39 российского рубля за тонну (без НДС), по маршруту Унеча - Полоцк - 175,6 российского рубля, Полоцк - Новополоцк - 0,46 российского рубля.

В пресс-службе МАРТ пояснили, что введение тарифов по дополнительным направлениям обусловлено необходимостью проведения технических регламентных работ на отдельных участках трубопроводной системы "Дружба" на территории Беларуси.