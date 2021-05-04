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04.05.2021 17:53
Рубрика: Экономика

Центробанк отметил риски всплеска COVID-19 и роста ставок ФРС США

Текст: Игорь Зубков

Продолжающееся распространение коронавируса и возможное появление мутаций, резистентных к применяемым методам лечения и вакцинам, могут существенно повлиять на экономические процессы в мире, указывает Банк России.

Фото: iStock
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Однако и в мировой, и в российской экономике пандемия уже играет менее значимую роль по сравнению с серединой или даже концом 2020 года, отмечается в новом выпуске "Доклада о денежно-кредитной политике".

На первый план, по оценке Банка России, выходит риск неожиданно быстрого перехода к повышению ставок центральными банками стран с развитой экономикой. В этом случае Банк России ожидает ослабления валют стран с формирующимися рынками (к ним относится и Россия) и ужесточения глобальных денежно-кредитных условий. Это в свою очередь может привести к развитию кризисных явлений в ряде таких стран, накопивших значительный объем внешнего долга, что может повлечь за собой дальнейшее повышение волатильности на рынках.

На своем последнем заседании ФРС США ожидаемо сохранила диапазон базовой процентной ставки без изменений, на минимальном уровне 0-0,25%, а также сохранила "голубиную" риторику и заверила рынок в длительном поддержании текущих условий.

Базовый прогноз Банка России предполагает снижение инфляции до 4,7-5,2% к концу 2021 года и до целевых 4% к середине 2022 года (в марте годовая инфляция ускорилась до 5,8%), а также рост экономики в 2021 году на 3-4% и ее возвращение к допандемийному уровню во второй половине года.

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