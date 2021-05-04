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04.05.2021 18:23
Рубрика: Экономика

Депутат Бундестага: Иск экологов не остановит "Северный поток-2"

Текст: Сергей Тихонов
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости

Иск немецкой экологической организации Nabu, оспаривающий ранее выданное разрешение на достройку "Северного потока - 2" в водах Германии, не остановит укладку труб газопровода, но может затормозить работу. Такое мнение высказал глава комитета по экономике и энергетике Бундестага Клаус Эрнст.

Новак: Газопровод "Северный поток 2" будет достроен

"Иск, поданный в административный суд, имеет приостанавливающее действие, он может замедлить дальнейшее строительство. Но я считаю нереалистичным вариант, при котором жалоба может помешать довести строительство трубопровода до конца", - цитирует слова немецкого депутата ТАСС.

Сейчас строительство двух ниток газопровода ведется в датских водах. Укладку труб одной из ниток ведет баржа "Фортуна". В датской зоне ей осталось проложить 12,5 км. В зоне Германии - 11,5. Средняя скорость "Фортуны" - 300-500 метров в сутки. Другую нитку в датских водах с 27 апреля строит трубоукладчик "Академик Черский". Здесь ему предстоит уложить 68,5 км труб, а в немецкой зоне - 16,5 км. Средняя скорость его работы после модернизации неизвестна, но экспертами она оценивается выше 1 км в сутки. Учитывая эти данные, к работам в немецкой зоне оба судна будут готовы приступить не раньше июня этого года.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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