Эдгард Запашный отозвался на смерть Михаила Багдасарова

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный прокомментировал смерть коллеги - прославленного дрессировщика хищников Михаила Багдасарова, умершего 4 мая от коронавируса.

По словам Запашного, которые приводит Газета.ru, "дядя Миша был предан цирковому искусству, отдал всю жизнь цирку". При этом директор вспомнил, что Багдасаров начинал свой творческий путь как ассистент отца артиста, Вальтера Запашного, поэтому они семьями дружат всю жизнь.

"Я очень близок с его детьми Кариной и Артуром, а мой брат Аскольд вообще родился с Артуром в один день", - рассказал Эдгард. "Боец по жизни, правдоруб, никогда не боялся на собраниях начальству говорить правду", - продолжает вспоминать дрессировщик, отметив, что за такую твердую позицию Багдасарова "одни боялись, другие ненавидели, третьи уважали".

"В общем, он был по-настоящему сильной личностью", - подытожил Запашный, выразив сожаления, что соратника "эта поганая болезнь сгубила".