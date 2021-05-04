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04.05.2021 15:39
Рубрика: Экономика

Эколог разъяснил порядок наказания за сорняки на дачном участке

Текст: Василий Кошкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сотрудник экологического правового центра "Беллона" Всеволод Левченко назвал два условия, при которых дачникам будет грозить штраф за сорняки на участке. Главное - участок должен относиться к сельхозземлям, например, входить в состав садового некоммерческого товарищества.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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"Если дача оформлена под ИЖС - индивидуальное жилое строительство, то можно ничего не опасаться", - заявил он РИА Новости.

Второе условие - масштабы распространения сорняков.

"В "диком" состоянии должно быть не менее 50% участка (для земель, отнесенным к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям, - 20%)", - объяснил эколог.

По его словам, даже в этом случае штраф грозит, только если сельскохозяйственная деятельность ведется на площади менее 25% участка.

Ранее юрист Татьяна Мацукова напомнила, что дачникам, которые не уничтожают на участке сорные растения, грозит административный штраф. Речь идет, в частности, о борщевике Сосновского, мяте полевой, осоте полевом, одуванчике лекарственном, ромашке пахучей и чертополохах. Нарушение предусматривает штраф от 300 до 500 рублей.

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