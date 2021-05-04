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04.05.2021 06:07
Рубрика: Экономика

Юрист предупредил дачников о штрафе за одуванчики и ромашку

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Дачникам, которые не уничтожают на участке сорные растения, грозит административный штраф. Об этом рассказала юрист Татьяна Мацукова, напомнив, что законом предусмотрена ответственность за нарушение правил борьбы с опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками.

Фото: iStock
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"К числу сорных растений относятся: борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, ромашка пахучая, чертополохи разных видов, амброзия разных видов", - цитирует Мацукову РИА Новости.

Правонарушение заключается как в действии, например, в использовании зараженных семян, так и в бездействии, когда дачник не применяет надлежащие химикаты для уничтожения сорных растений или не убирает их механическим путем. За это гражданам грозят предупреждение или административный штраф в размере от 300 до 500 рублей.

Ранее юрист напомнил о запретах для дачников. В их числе: сжигание мусора или разведение костров в не оборудованном для этого месте, закапывание неразлагаемых отходов, выкачивание более ста кубометров воды в сутки без лицензии, "прирезка" соседних земельных участков и многое другое.

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