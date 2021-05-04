ФАС одобрила заявку операторов связи на построение сетей 5G

Федеральная антимонопольная служба одобрила запрос ПАО "Ростелеком", ПАО "Башинформсвязь", ПАО "ВымпелКом" и ПАО "МегаФон" на заключение соглашения по построению сетей стандарта 5G. Все четыре компании дали свои гарантии по равному доступу к радиочастотам для участников рынка.

"С учетом предоставленных гарантий доступа операторов связи к высвобождаемому радиочастотному спектру ФАС России согласовала сделку", - говорится в сообщении ведомства.

По мнению ФАС, подобные соглашения межу операторами связи дадут возможность оказывать услуги связи нового поколения.

В начале марта в Москве была запущена первая в России пользовательская пилотная сеть связи 5G в диапазоне 4,9 ГГц. В ее рамках пользователи могут подключаться к безлимитному 5G-интернету в 14 популярных местах столицы.