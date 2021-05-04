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04.05.2021 12:00
Рубрика: Легковые авто

Илон Маск отложил запуск завода Tesla в ФРГ на полгода

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Шесть месяцев на запуск строящегося под Берлином завода Gigafactory 4 дал исполнителям проекта глава компании Tesla Илон Маск, сообщает немецкое издание Automobilwoche.

Фото: www.news.mydrivers.com
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Завод Gigafactory 4, призванный покрыть спрос на электромобили Tesla в Европе и в сопредельных регионах, по первоначальному плану должен был приступить к производству кроссоверов Tesla Model Y уже 1 июля, однако череда непредвиденных трудностей - пандемия COVID-19, протесты экологов, и изменения, вносимые в проект по требованию местных властей - привели к срыву плана, и машины европейской сборки к началу 2022 модельного года в продажу уже не подоспеют.

В то же время Илон Маск тверд в решимости запустить предприятие в 2021 году, и начало выпуска кроссоверов Model Y made in Germany теперь ожидается в декабре.

В срыве планов запуска завода Gigafactory 4 руководство Tesla открыто винит неповоротливость немецкой бюрократии, доходя в риторике до обвинений контролирующих органов Германии в препятствовании борьбе с изменениями климата.

#Tesla