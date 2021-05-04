Изменен порядок назначения глав региональных минздравов

Кандидатуры руководителей здравоохранения регионов губернаторы будут согласовывать с федеральным минздравом. Закон об этом публикует "Российская газета".

По сути возвращается порядок назначения глав региональных ведомств, который действовал до 2015 года. Такое решение, отмечается в пояснительной записке к документу, особенно актуально "в свете новых вызовов в обеспечении охраны здоровья граждан и реализации нацпроектов".

"Это поможет выработать единство действий при реализации стратегии развития здравоохранения и нацпроекта "Здравоохранение" в регионах, а также исключить назначения должностных лиц по принципу "личной преданности", - отмечают в минздраве. По словам председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова, такой порядок обеспечит более жесткий отбор на должность, которая требует особой подготовки, определенного набора знаний, навыков и компетенций. Он подчеркнул, что законодатели давно настаивали на централизации здравоохранения.

"Все это должно привести к тому, что единая государственная система здравоохранения будет обеспечивать равные условия для получения медицинской помощи для всех россиян, независимо от их места проживания, включая право на получение бесплатных лекарств", - говорит депутат Алексей Куринный.

Планируется, что процедуру согласования кандидатур руководителей регионального здравоохранения дополнительно разработает правительство.