Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 129-ФЗ "О внесении изменений в статьи 14 и 16 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 14 апреля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 апреля 2021 года

Внести в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 48, ст. 6165; 2014, N 30, ст. 4257; N 49, ст. 6927; 2015, N 10, ст. 1425; N 29, ст. 4397; 2016, N 1, ст. 9; N 15, ст. 2055; N 18, ст. 2488; N 27, ст. 4219; 2017, N 31, ст. 4791; N 50, ст. 7544, 7563; 2018, N 1, ст. 49; N 32, ст. 5092; N 53, ст. 8415; 2019, N 22, ст. 2675; N 52, ст. 7770) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 14 дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31) согласование в устанавливаемом Правительством Российской Федерации порядке назначения на должность руководителя исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья;";

2) статью 16 дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) назначает на должность руководителя исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.".

Президент Российской Федерации В. Путин