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04.05.2021 19:27
Рубрика: Экономика

Изобретения можно будет использовать без спроса

Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 96(8447)
В случае крайней необходимости Россия сможет использовать изобретения, полезные модели, промышленные образцы без согласия правообладателя. Поправки в Гражданский кодекс, дающие такое право, публикует "Российская газета".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Предоставление государству права разрешать использовать результаты интеллектуальной деятельности необходимо для экстренных случаев, в том числе недружественного поведения правообладателей, например, при эпидемиях или военных действиях", - пояснили в минэкономразвития. Подобная норма уже стала законом в декабре, тогда речь шла в первую очередь об иностранных лекарствах, в том числе от коронавируса. Однако тогда не были решены многие важные нюансы, отметили в минэкономразвития. Теперь же закон учитывает и интересы национальной безопасности, и изобретателей, чья интеллектуальная собственность будет использована.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Проверить уникальность изобретения можно будет бесплатно в режиме онлайн

Закон предлагает методику определения размера компенсации правообладателю и порядок ее выплаты. "Их определит правительство и детализирует финансовые последствия от принимаемых решений для правообладателей", - заверили в министерстве. Там выразили надежду, что случая прибегнуть к этой мере не представится - она задумана как "точечная" и будет задействована только в самом крайнем случае.

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