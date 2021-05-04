Изобретения можно будет использовать без спроса

"Предоставление государству права разрешать использовать результаты интеллектуальной деятельности необходимо для экстренных случаев, в том числе недружественного поведения правообладателей, например, при эпидемиях или военных действиях", - пояснили в минэкономразвития. Подобная норма уже стала законом в декабре, тогда речь шла в первую очередь об иностранных лекарствах, в том числе от коронавируса. Однако тогда не были решены многие важные нюансы, отметили в минэкономразвития. Теперь же закон учитывает и интересы национальной безопасности, и изобретателей, чья интеллектуальная собственность будет использована.

Закон предлагает методику определения размера компенсации правообладателю и порядок ее выплаты. "Их определит правительство и детализирует финансовые последствия от принимаемых решений для правообладателей", - заверили в министерстве. Там выразили надежду, что случая прибегнуть к этой мере не представится - она задумана как "точечная" и будет задействована только в самом крайнем случае.