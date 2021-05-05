Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 107-ФЗ "О внесении изменения в статью 1360 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 13 апреля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 апреля 2021 года

Внести в статью 1360 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 52, ст. 5496) изменение, изложив ее в следующей редакции:

"Статья 1360. Использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в интересах национальной безопасности

1. Правительство Российской Федерации имеет право в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан, принять решение об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации.

2. Методика определения размера компенсации и порядок ее выплаты утверждаются Правительством Российской Федерации.".

Президент Российской Федерации В. Путин