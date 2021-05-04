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04.05.2021 17:40
Рубрика: Экономика

Министры туризма стран G20 поддержали введение паспортов вакцинации

Текст: Константин Волков
Министры туризма стран G20 по итогам видеовстречи, состоявшейся 4 мая, планируют поддержать введение паспортов вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает новостное агентство Bloomberg, ссылаясь на проект совместного заявления.

Согласно данному заявлению, введение таких паспортов поможет скорее восстановиться туристическому сектору, что благоприятно скажется на мировой экономике.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
Евросоюз отказал Венгрии в "зеленых паспортах"

Ранее Еврокомиссия заявила, что рассматривает возможность признания сертификатов, выданных вне пределов Евросоюза и прививок, сделанных препаратами, не одобренными в ЕС. Также Еврокомиссия намерена к середине июня внедрить "зеленый сертификат" о вакцинации, который получат как получившие прививку, так и переболевшие коронавирусом. Предполагается, что действовать паспорта будут до официального окончания пандемии. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) осторожно относится к введению ковид-паспортов. Кроме того, в ПАСЕ на весенней сессии была принята резолюция, что вакцинные паспорта не помогут остановить распространение коронавируса и нужны только для мониторинга.

Экономика Туризм В мире Европа Вакцинация от коронавируса

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