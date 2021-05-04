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04.05.2021 06:54
Рубрика: В мире

На Аляске стартовали масштабные военные учения

Военные учения "Northern Edge 2021" начались в понедельник на Аляске. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, отметив, что маневры продлятся по 14 мая.

Фото: AFP/AHMAD AL-RUBAYE
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По его словам, учения сосредоточены на высококлассной реалистичной подготовке бойцов "для развития и улучшения совместного оперативного взаимодействия и повышения боеготовности", пишет ТАСС. Задействованы 15 тысяч военнослужащих ВВС, Сухопутных войск, ВМС и Корпуса морской пехоты. Также принимают участие 240 различных летательных аппаратов, авианосец Theodore Roosevelt и корабли его сопровождения.

Ранее Тихоокеанское командование ВВС США сообщало, что Northern Edge позволят разным видам войск "собрать кусочки пазла воедино, чтобы увидеть общую картину", а также дадут возможность молодым военнослужащим "ощутить то, как может выглядеть будущий конфликт во всей его сложности".

В мае стартовали многонациональные военные учения на территории Болгарии. В них принимают участие военнослужащие 11 стран, включая США. Задействованы пехота, сухопутная боевая техника и ВВС.

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