Нештрафуемый порог превышения скорости снова предложено снизить

Споры о снижении нештрафуемого сегодня превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч разгорятся с новой силой. Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения вновь поручила МВД и Минтрансу до 1 августа подготовить позицию по этому вопросу. На сей раз согласованную.

Речь идет, по сути, о возвращении штрафа за превышение скорости на 10-20 км/ч. Только теперь не повсеместно, а только в населенных пунктах. Автором инициативы стал глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, который входит в правительственную комиссию, сообщает "Коммерсант".

Напомним, что ответственность водителей за превышение скорости на 10-20 км/ч существовала до 2013 года. Но от нее отказались, потому что выявлять данное нарушение стали с помощью камер фотовидеофиксации в автоматическом режиме. За выявленное таким способом нарушение можно наказать автовладельца по минимальной санкции, предусмотренной статьей Кодекса об административных правонарушениях. А минимальной санкцией было предупреждение. По сути, статья не работала. Вот от нее и отказались.

В тоже время о необходимости возврата наказания за такое нарушение с некоторой периодичностью начинают говорить различные представители власти. Разрабатываются соответствующие проекты. На одном из общественных обсуждений необходимости снижения этого впервые прозвучала идея понизить порог до 10 км/ч для населенных пунктов. Но и она была отвергнута.

Тогда представители ГИБДД заявляли о необходимости для начала провести ревизию всех дорожных ограничений скорости, навести порядок, и только после этого говорить о возможности снижения нештрафуемого порога. Но ревизия до сих пор не проведена, на дорогах постоянно встречаются бессмысленные, а порой и волюнтаристские ограничения скоростного режима, но снова ведется речь о необходимости снижения нештрафуемого порога.

Необходимость понижения порога инициаторы объясняют тем, что при разрешенных 60 км/ч автомобили едут 80. А при наезде на пешехода с такой скоростью шансы выжить стремятся к нулю. В тоже время, в регионах нашли способы бороться с этой проблемой. В Московской области в большинстве населенных пунктов скорость ограничена 50 км/ч. В Татарстане - вообще 40 км/ч. То есть, вопрос безопасности пешеходов регулируется с помощью знаков, и не требует изменения законодательства.

Напомним, что в ноябре прошлого года в интервью на телеканале "Россия 1" министр внутренних дел Владимир Колокольцев подтвердил позицию ведомства, которое не поддерживает снижения этого порога.

- Мы категорические противники такого нововведения - сокращения нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч, - сообщил тогда министр. - Могу успокоить, что позиция МВД учтена в новой редакции КоАП, и даже величина штрафа не меняется. Если дорога обеспечена разделительными барьерами, освещена, ровное покрытие - это в большей степени сказывается на безопасности дорожного движения, чем вот это манипулирование - 10 километров больше, 10 километров меньше.

Вряд ли за это время позиция ведомства по этому вопросу изменится.

Что же касается Минтранса, то при прежнем главе ведомство поддерживало идею снижения нештрафуемого порога. Нынешняя позиция - неизвестна.

Автоэксперты же в большинстве своем утверждают, что нынешний порог необходимо сохранить, поскольку он позволяет смягчать последствия необоснованного занижения скоростных режимов. Кроме того, они напоминают, что от введения штрафа за превышение скорости на 10 км/ч вырастет только количество штрафов, а отнюдь не безопасность. Между тем, по данным за прошлый год, у нас оформлено более 145 миллионов штрафов. То есть, оштрафован практически каждый житель России. Но количество никак не переходит в качество.