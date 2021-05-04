Сейчас, когда продавец реализует купленный у физлица автомобиль, НДС взимается исходя не из цены продажи, а из разницы между ценой продажи и ценой выкупа. Документ распространяет аналогичный порядок на электронную и бытовую технику. Конкретный перечень техники, которая попадает под особый порядок определения НДС, еще предстоит утвердить правительству.

При продаже бытовой техники и электроники будут исключены случаи, когда их владелец фактически два раза платит НДС

Как ранее пояснял РИА Новости первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Леонид Симановский, новый закон позволит установить справедливую налоговую нагрузку на компании, реализующие электронную или бытовую технику, приобретенную у граждан без НДС, а также создать условия для увеличения легального рынка ее продаж. Он подчеркнул, что будут исключены ситуации, когда гражданин фактически дважды платит НДС (первый раз при приобретении новой техники, а второй - из-за того, что продавец при выкупе техники будет уменьшать цену на сумму НДС, которую ему придется заплатить при продаже). Закон будет применяться к операциям по продаже техники начиная с 1 января 2022 года.