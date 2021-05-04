Новости

Переболевшую COVID Ларису Голубкину вновь госпитализировали 20:11
Турция обсуждает план открытия страны после локдауна 19:57
Травмировавший Панарина Уилсон оштрафован на пять тысяч долларов 19:23
Хуснуллин рассказал о результатах поиска пресной воды под Азовским морем 19:16
В России резко вырос спрос на наличные 19:08
Шрифт для людей с дислексией появился в приложении "Честный знак" 18:53
Цирковых животных будут отправлять на "пенсию" в сафари-парк Крыма 18:52
Депутат Бундестага: Иск экологов не остановит "Северный поток-2" 18:23
Мишустин постановил провести эксперимент по маркировке БАДов 18:20
В дагестанском селе парапланерист врезался в забор 18:17
Северный речной вокзал получил награду крупного международного конкурса дизайна 17:57
Источник: Жардим - главный кандидат на пост наставника "Спартака" 17:54
Центробанк отметил риски всплеска COVID-19 и роста ставок ФРС США 17:53
Данных о пострадавших россиян при обрушении метромоста в Мехико нет 17:44
В Крыму Зеленского обвинили в попытке заразить ЕС страхом войны 17:31
Правительство установило временный запрет на вывоз гречихи из России 17:31
Мурашко рассказал о режиме работы скорой до конца праздников 17:30
На Кубани перевозившая пациента "скорая" столкнулась с тепловозом 17:27
Казахстан продлил запрет на въезд из 54 стран 17:18
Каждый пятый россиянин назвал себя ленивым 17:07
Захарова оценила обоюдный ущерб от санкций для России и Запада 16:52
Объем грузовых авиаперевозок в мире достиг абсолютного рекорда 16:49
Дочь Билла Гейтса прокомментировала развод родителей 16:46
Эмиратский лоукостер запустит рейсы в шесть российских городов 16:43
Немцы высказались за сокращение сроков пребывания канцлера на посту 16:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
04.05.2021 19:42
Рубрика: Экономика

Продавать подержанную бытовую технику станет выгоднее

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 96(8447)
Особый порядок определения налога на добавленную стоимость (НДС), действующий при продаже подержанных автомобилей, распространится также на отдельные виды бытовой и электронной техники. Это позволит развивать систему trade-in (обмен старой техники на новую с доплатой) бытовой техники, которая была выкуплена у граждан. Закон об этом публикует "Российская газета".
Новый закон должен создать условия для увеличения легального рынка продаж подержанной бытовой техники. Фото: EPA Новый закон должен создать условия для увеличения легального рынка продаж подержанной бытовой техники. Фото: EPA
Новый закон должен создать условия для увеличения легального рынка продаж подержанной бытовой техники. Фото: EPA

Сейчас, когда продавец реализует купленный у физлица автомобиль, НДС взимается исходя не из цены продажи, а из разницы между ценой продажи и ценой выкупа. Документ распространяет аналогичный порядок на электронную и бытовую технику. Конкретный перечень техники, которая попадает под особый порядок определения НДС, еще предстоит утвердить правительству.

При продаже бытовой техники и электроники будут исключены случаи, когда их владелец фактически два раза платит НДС

Как ранее пояснял РИА Новости первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Леонид Симановский, новый закон позволит установить справедливую налоговую нагрузку на компании, реализующие электронную или бытовую технику, приобретенную у граждан без НДС, а также создать условия для увеличения легального рынка ее продаж. Он подчеркнул, что будут исключены ситуации, когда гражданин фактически дважды платит НДС (первый раз при приобретении новой техники, а второй - из-за того, что продавец при выкупе техники будет уменьшать цену на сумму НДС, которую ему придется заплатить при продаже). Закон будет применяться к операциям по продаже техники начиная с 1 января 2022 года.

Россиянам станет проще получить часть налоговых вычетов
Экономика Финансы Налоги Налоговое законодательство Комментарии к документам

Главное сегодня

Строительство "Северного потока-2" в Германии может возобновиться в конце мая
В России предлагают ввести налог на роскошь
В Крыму Зеленского обвинили в попытке заразить ЕС страхом войны
Народный артист РФ Михаил Багдасаров умер от коронавируса
В России выявлен минимум заразившихся коронавирусом с сентября
В России упростили использование маткапитала
Минтруд разъяснил особенности оплаты труда в нерабочие дни с 4 по 7 мая