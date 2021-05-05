Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 103-ФЗ "О внесении изменений в статьи 154 и 164 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 14 апреля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 апреля 2021 года

Статья 1

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 1, ст. 18; N 53, ст. 5015; 2002, N 22, ст. 2026; N 30, ст. 3027; 2003, N 1, ст. 10; N 28, ст. 2886; 2004, N 27, ст. 2711; N 34, ст. 3517; N 45, ст. 4377; 2005, N 30, ст. 3128, 3130; N 52, ст. 5581; 2006, N 10, ст. 1065; 2007, N 23, ст. 2691; N 45, ст. 5432; N 49, ст. 6045; 2008, N 49, ст. 5749; 2009, N 48, ст. 5731; 2010, N 15, ст. 1746; N 48, ст. 6250; 2011, N 30, ст. 4575, 4593; N 45, ст. 6335; N 48, ст. 6731; 2012, N 41, ст. 5526; N 49, ст. 6751; 2013, N 14, ст. 1647; N 23, ст. 2866; N 30, ст. 4049; N 40, ст. 5038; N 48, ст. 6165; 2014, N 23, ст. 2936; N 48, ст. 6663; 2015, N 14, ст. 2023; 2016, N 1, ст. 6; N 26, ст. 3856; N 27, ст. 4175, 4181; N 49, ст. 6844, 6851; 2017, N 11, ст. 1534; N 47, ст. 6842; N 49, ст. 7307, 7313, 7322, 7325; 2018, N 27, ст. 3942; N 32, ст. 5095, 5096; N 53, ст. 8419; 2019, N 18, ст. 2225; N 23, ст. 2906; N 31, ст. 4427; N 39, ст. 5372, 5374; 2020, N 29, ст. 4505; N 46, ст. 7212) следующие изменения:

1) пункт 51 статьи 154 изложить в следующей редакции:

"51. При реализации приобретенных у физических лиц (не являющихся налогоплательщиками) для перепродажи отдельных видов электронной, бытовой техники по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации, и автомобилей налоговая база определяется как разница между ценой, определяемой в соответствии со статьей 1053 настоящего Кодекса, с учетом налога и ценой приобретения указанных техники и автомобилей.";

2) в пункте 4 статьи 164 слова "при реализации автомобилей" заменить словами "при реализации электронной, бытовой техники и автомобилей".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на добавленную стоимость.

2. Положения пункта 51 статьи 154 и пункта 4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении операций по реализации электронной, бытовой техники, совершенных начиная с 1 января 2022 года.

Президент Российской Федерации В. Путин