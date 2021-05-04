На "Деловом завтраке" в "Российской газете" председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, доктор юридических наук, профессор Павел Крашенинников рассказал в числе прочего о...

...О дачной и гаражной амнистии

Павел Владимирович, известно, что вы лично разработали популярные законы об амнистиях - дачной и гаражной. Будет ли продолжение?

Павел Крашенинников: Дачная амнистия принята еще 14 лет назад. Если считать ее итог в цифрах, то было оформлено порядка 14 миллионов объектов, можно сказать, по миллиону в год. В семьях, как правило, по три-четыре человека, поэтому реально десятки миллионов людей воспользовались благом. Однако есть и те, кто не успел или не смог сделать этого. Поэтому дачная амнистия продлевается и расширяется.

По гаражной амнистии предложен такой же упрощенный порядок оформления гаражей и земельных участков под ними. Амнистия будет действовать 5 лет, то есть до 2026 года. Процедура будет полностью бесплатной, включая регистрацию права на участок и гараж.

Сейчас мы начали готовить еще один закон - о гаражных объединениях, которых зарегистрировано почти 37 тысяч, включая такие, где свои дороги, мойки и другие объекты. В законе будет урегулирована деятельность этих организаций и объектов общего пользования. Представляется, что по аналогии с многоквартирными домами эти объекты могут быть в долевой собственности владельцев гаражей.

Вопрос из Крыма: Подпадут ли под гаражную амнистию не просто гаражи, а постройки, в которых есть гараж?

Павел Крашенинников: Нет. Также из Крыма спрашивают по поводу лодочных кооперативов. Тоже не подпадут. Про гаражи надо сказать вот что. Есть гаражи, которые построены незаконно, они не подпадают под гаражную амнистию. Но при этом есть гаражи в кооперативах, которые построены не в качестве объекта недвижимости, а так называемые сваренные, металлические гаражи, где сваривали листы, - они подпадают. Потому что там есть земельный участок и человек будет оформлять в первую очередь его. А потом то, что на нем находится. Это именно в кооперативах, что очень важно. А замечательные якобы гаражи, где еще баня, бассейн и комнаты отдыха - это другая история.

Иногда гараж - больше, чем гараж. На фото Сергей Дашевский, собравший в своем гараже более 200 велосипедов. Фото: РИА Новости www.ria.ru

...О дележе наследства

Стало народной забавой публично делить наследство ушедших: этот артист не так сделал, и этот не учел... Наследственное право - ваш "конек", вы посвятили ему книгу и новые законы. Они помогут все сделать как надо?

Павел Крашенинников: Недели три назад прошел фейк, что теперь Пенсионный фонд будет наследником первой очереди, что закон такой подготовлен. Это вранье. Мы государство практически вывели из наследственных отношений. Теперь помимо завещания введены новые виды наследования - совместные завещания супругов и наследственные договоры, а также наследственные фонды.

Совместное завещание представляет общую волю супругов, можно заранее указать, в какой последовательности, кому из родственников или иных людей какое имущество переходит - как общее имущество, так и личная собственность.

Если нужно указать условия для наследников, при которых они получат наследство, тогда можно заключить наследственный договор, причем с любым человеком или даже организацией. В договоре определяется порядок перехода прав на имущество. Например, наследник будет обязан содержать до конца дней одного или нескольких членов семьи либо выплачивать стипендии указанным лицам до окончания учебы. Договор вступит в силу после смерти человека, поэтому при жизни он не лишится прав на имущество.

Закон о наследственных фондах востребован среди предпринимателей, создавших крупные компании. Их наследники порой пускают по ветру состояние. Владелец фирмы может при жизни распорядиться о создании наследственного фонда, указав это в завещании, и поручить руководство им доверенным лицам, определив, кому, сколько и на какие цели должна будет идти прибыль. Так он сохранит дело своей жизни и обезопасит незадачливых потомков. Сейчас поднимается вопрос о создании подобных "прижизненных" фондов.

... О социальных гарантиях как норме права

Среди новых законов особую значимость приобрели те, которые связаны с обновленной Конституцией. Законы, необходимые для реализации поправок, приняты Думой в полном объеме?

Павел Крашенинников: На сегодняшний день изменения внесены более чем в 130 законов. Они направлены на утверждение статуса страны как суверенного государства со своей историей, укладом жизни и морально-нравственным кодом, на сохранение здоровья нации, сбережение народа, гарантии социального обеспечения населения.

Приняты законы об образовании, Бюджетный кодекс и закон об индексации пенсий, внесенные правительством. Но эта работа еще не закончена.

Включение в Конституцию социальных гарантий было встречено с одобрением. Люди чувствуют перемены?

Павел Крашенинников: Они заметно проявились в испытаниях нынешней пандемии.

Правительство осуществляет системную адресную поддержку граждан, введены пособия на детей и семьи с низким доходом, питание в начальных классах школ, индексация пособий и выплат. Конституция обязывает не реже раза в год индексировать пенсии, введена норма о гарантии минимального размера оплаты труда не менее величины прожиточного минимума в целом по стране. Это, кстати, сделано впервые.

Ключевой вопрос

Суд да дело

Если у человека проблема, ответ один: "Обращайтесь в суд!" А там - долго, муторно, дорого и не факт, что справедливо. Где же суд "правый, скорый, милостивый"?

Павел Крашенинников: Правосудие - наиболее чувствительная сфера, она влияет на людские судьбы и потому требует особенно тонкой и точной настройки. Важным шагом стало создание надрегиональных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции. Они выведены из-под какого-либо влияния местных администраций, что особенно важно в споре человека с органами власти, о "телефонном праве" все наслышаны. А высокая квалификация судей способствует выявлению и исправлению ошибок, если они были допущены коллегами нижестоящих инстанций.

Помимо этого, были введены такие новые формы, как групповые иски граждан, что облегчает жизнь. Скажем, по спорам в сфере ЖКХ не надо бежать в суд с заявлениями всем участникам - жители многоквартирного дома, чьи права нарушила управляющая компания, могут подать коллективный иск и по нему будет вынесено решение в интересах всех пострадавших.

К тому же сейчас введены новые виды примирительных процедур и многие споры можно разрешить с помощью судебного примирения на тех или иных условиях.

Подробности

Полный текст беседы с Павлом Крашенинниковым вы можете прочитать на сайте "РГ".