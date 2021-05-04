Почему не следует добавлять популярные присадки в моторное масло

В последние годы на рынке моторных масел появилось огромное количество защитных, моющих, антифрикционных, восстановительных и прочих присадок, которые, как обещают производители таких химикатов, произведут с вашим мотором чудо - минимизируют расход лубриканта, улучшат его качество и защитят мотор от преждевременной кончины. Однако на деле подавляющее число таких присадок может нанести серьезный ущерб двигателю и оказаться опасными для автомобиля в целом.

Российские условия являются эксплуатации автомобилей ввиду климатических особенностей и характера езды являются тяжелыми. Поэтому в нашей стране предъявляются повышенные требования к моторному маслу.

Производители качественных смазок учитывают климатические особенности, колебания температур, возможность концентрации пыли в воздухе, тяжелый режим эксплуатации, качество топлива и многое другое. Однако не секрет, что со временем моторное масло, каким бы качественным оно не было, деградирует. Как минимум речь идет о загрязнении двигателя, которое может наступать уже к 30 тыс. км пробега нового автомобиля.

Чтобы не провоцировать износ и закоксовку поршневых колец, вызванные плохой циркуляцией загрязненного масла, некоторые эксперты и производители рекомендует использовать так называемые присадки-промывки, которые могут быть как быстрыми (на 5 - 15 минут работы мотора), так и долгоиграющими, рассчитанными на несколько сотен и даже тысяч километров пробега.

Как правило, такие химикаты состоят из тех же моющих компонентов, что используются и в оригинальных моторных маслах, но представлены в значительно больших концентрациях. В то же время в состав промывок входят растворители, разжижающие масло и улучшающие таким образом его циркуляцию.

С одной стороны, промывочные присадки практически полностью сливаются из двигателя при смене масла, что является серьезным аргументов продавцов таких химикатов.

Тем не менее, не все так просто. Попав в двигатель, агрессивные присадки эффективно убирают грязь с трущихся элементов силового агрегата, однако затем эти загрязнители отправляются в путь по топливопроводам и добираются до форсунок, где либо царапают их рабочую поверхность, либо закоксовывают проходы. В результате так или иначе нарушается нормальная подача топлива. Оно либо не подается в камеры сгорания в должном объеме, либо наоборот льется вместо того, чтобы распыляться, в результате имеем повышенный расход топлива, а, возможно, также детонацию, выход из строя датчика кислорода или каталитического нейтрализатора.

Не меньший вред могут нанести присадки, призванные восстанавливать вязкостные характеристики лубрикантов и сократить угар масла. На первый взгляд, использование таких средств выглядит оправданным. Ведь после того, как масло отработало половину отмеренного цикла (7 - 10 тыс. км), оно разжижается, что может привести к потере давления в масляной магистрали и повышенному расходу смазки. Тем не менее, после использования загустителя двигатель может прекратить "есть" масло (что хорошо), но одновременно в значительной мере усилится общий износ деталей силового агрегата. Далеко не единичны случаи, когда после применения таких присадок внутренности двигателя покрывались вязким слоем, забивались каналы, после чего мотор приходилось разбирать и тщательно промывать.

Особую группу присадок составляют химикаты, призванные восстановить изношенные детали двигателя с целью отсрочки его капремонта. Речь идет о химических веществах, создающих различные защитные покрытия, компенсирующие износ.

Попадая в масло, такая присадка под воздействием трения и высокой температуры и давления начинает формировать на трущихся поверхностях защитно-восстановительное покрытие из металло-керамики. Производители обещают, что такая "броня" продержится до 50 тыс, а то и 100 тыс. км пробега. Однако на самом деле восстановить работоспособность изношенного двигателя на долгое время присадками невозможно. Если положительный эффект и проявится, это будет всего лишь кратковременная отсрочка до капремонта.

Или, скажем, популярны также присадки в масло, призванные устранить шумную работу гидрокомпенсаторов. Такие химикаты в теории должны нормализовать работу гидравлики двигателя и устранить шумы. Это достигается путем удаления загрязнений в масляных каналах и увеличения стойкости масляной пленки за счет полимерных компонентов. Но решать проблему шума двигателя присадками - не самое лучшее решение. Со временем увеличится износ поршневой группы из-за неправильно выбранных зазоров в системе газораспределительного механизма.

Таким образом, если вы намереваетесь воспользоваться присадками для решения тех или иных проблем с мотором, помните, лучше начать с небольших доз, а также о том, что это не аварийное средство, а профилактическое. Быть может, лучшим решением для промывки мотора будет использование так называемых "пятиминуток" - промывочного вещества, которое добавляется в отработанное масло, а после того, как двигатель поработает с такой добавкой на холостом ходу 10 - 15 минут, сливается. За это время присадка растворит шламовые и лаковые отложения и будет удалена из мотора вместе с отработкой.

В то же время даже экспресс-промывка может оказаться излишне едкой и оказать агрессивное воздействие на резиновые уплотнители. Поэтому либо ищите качественные "пятиминутки", подходящие именно вашему мотору, либо просто почаще меняйте хорошее масло, точно подходящее по параметрам для вашего силового агрегата.