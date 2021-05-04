Появились первые фото обновленного Kia K900

Представительский седан Kia K900 находится на пороге крупной модернизации - в свободном доступе опубликовали первые фото модели рестайлингового образца. Напомним, K900 нынешнего поколения RJ выпускается с 2018 года, этот автомобиль официально поставляется на российский рынок.

Судя по снимкам, экстерьер освежили за счет нового оформления передней и задней частей кузова. Относительно машины уходящего образца новыми панелями являются капот, передние крылья, крышка багажника, применены также другие фары, решетка радиатора, задние фонари и бамперы.

Решетка радиатора стала крупнее по площади, фары - зауженными, у фонарей изменилась графика, кроме того, между ними появилась световая перемычка. В целом рестайлинговая модель обещает быть более солидной по восприятию.

Напомним, Kia K900 RJ построена на большой платформе Hyundai-Kia, которую концерн также использует для Genesis G90. Гамма двигателей модели включает бензиновые моторы объемом 3,3 л, 3,8 л и 5,0 л, мощность - от 249 до 413 л.с. Коробка передач - автоматическая, 8-ступенчатая. Привод - задний или полный. Цена на модель в РФ в настоящее время начинается от 4 064 900 рублей. Длина Kia K9/K900 - 5120 мм.

Обновленный вариант представительского Kia покажут в мае или июне.