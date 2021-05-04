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04.05.2021 20:01
Рубрика: Происшествия

Приставам запретили арест домашних животных

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 96(8447)
Судебные приставы не смогут арестовывать у должников домашних животных, чтобы потом пустить с молотка. Соответствующие поправки в ГПК публикует "Российская газета".
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

По закону домашние животные - всего лишь имущество. Причем некоторые из них очень дорогие в самом приземленном - финансовом - смысле. Поэтому на практике всегда был риск, что какой-нибудь особо ценный котик может оказаться под арестом из-за хозяйских долгов. Такие истории случались. Трудно представить, чтобы кто-то купил на аукционе взрослого сердитого кота, пусть и невероятно ценной породы. Скорее, это был такой жесткий сигнал хозяевам. Как бы то ни было, нельзя приравнивать живое существо к бездушной вещи, чтобы на этот счет ни говорил закон. Как подчеркнул один из авторов принятого закона, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, в результате практики изъятия домашних животных у должников негативные последствия наступают как для граждан, которые в большинстве случаев считают четвероногих питомцев членами своей семьи, так и для самих животных. В том числе из-за отсутствия условий для их содержания у органов, осуществляющих изъятие.

В свою очередь, адвокат Ксения Гордеева полагает, что введенный запрет является обоснованным и этичным, тем более что есть более результативные и гуманные способы взыскания долгов.

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