Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 106-ФЗ "О внесении изменения в статью 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 13 апреля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 апреля 2021 года

Статья 1

Внести в часть первую статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 46, ст. 4532; 2005, N 1, ст. 20; N 30, ст. 3104; 2007, N 41, ст. 4845; 2009, N 7, ст. 771; 2020, N 48, ст. 7631) изменение, дополнив ее абзацем следующего содержания:

"используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, домашние животные, определенные Федеральным законом от 27 декабря 2018 года N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин