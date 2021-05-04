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04.05.2021 17:19
Рубрика: Культура

Открылась Хоровая программа Московского Пасхального фестиваля

Текст: Ирина Муравьева
По традиции открытие Хоровой программы состоялось в Зале Церковных соборов Храма Христа Спасителя - с колокольными звонами в исполнении Ярослава Тимофеева. Среди участников концерта - Камерный хор "Нижний Новгород", Уральский государственный камерный хор (Пермь) и Московский синодальный хор.
Фото: предоставлено пресс-службой Московского Пасхального фестиваля. Фото: предоставлено пресс-службой Московского Пасхального фестиваля.
Фото: предоставлено пресс-службой Московского Пасхального фестиваля.

Этот концерт - одно из ключевых событий фестивальной афиши, как и сама идея пасхального "собора" хоров в Москве. Эта программа всегда была международной и за двадцать лет уже открыла фестивальной публике десятки хоровых коллективов из разных стран мира. Но в этом году по понятным причинам ее формат - российский.

Фото: Александр Шапунов / пресс-служба Московского Пасхального фестиваля
Валерий Гергиев открыл в "Зарядье" ХХ Московский Пасхальный фестиваль

Между тем, именно Московский Пасхальный фестиваль первым стал собирать хоровые форумы в постсоветское время и давать возможность музыкантам выступить с концертами и на сценах, и в храмах, и на "благотворительных" площадках, принять участие в уникальном хоровом гала, собирающем в зале Чайковского сразу несколько коллективов. В этом году на Московском Пасхальном выступят хоры из Москвы, Перми, Нижнего Новгорода, Твери, Кисловодска, Петербурга, Краснодара, Владикавказа, Архангельска, Казани, Иваново. Концерты пройдут не только в Москве, но и в 14 российских городах.

На открытии в Зале Церковных соборов звучали программы, охватывающие сочинения русской духовной музыки трех столетий - от Бортнянского, Дегтярева, Рахманинова, Чеснокова до Свиридова, протоирея Георгия Извекова (священномученик, расстрелянный в 1937 году на Бутовском полигоне), ярославского священника Василия Зиновьева, современного композитора Сергея Екимова.

Чистый, благородный звук и тонко продуманная динамика у хора из Нижнего Новгорода (руководитель Иван Стольников) особенно впечатлили в исполнении пасхального канона "О, Пасха велия" Сергея Екимова, с его сложнейшим многоголосным движением гармонических созвучий - то, словно растворявшихся в воздухе, то, наоборот, набиравших, слой за слоем, крепкую вертикаль. Более аскетично, с тихой сфуматной краской звучал пермский Камерный хор (руководитель Владислав Новик), исполнивший интереснейшую программу, в том числе, сочинение священномученика Извекова - строгую и торжественно радостную песнь из его Пасхального концерта "Снизшел еси". Московский Синодальный хор под руководством Алексея Пузакова, с его эталонными интерпретациями духовной музыки, идеально выстроенным, ясным звуком, исполнил в своей программе раритетные сочинения: "Тебе поем" священника Василия Зиновьева, "Сей день" Михаила Речкунова и "Плотию уснув" протоирея Николая Ведерникова (умер в 2020 году) - сложную хоровую партитуру с богатой гармонической фактурой и "взволнованным" движением голосов, переходящим в сакральный распев: "Мира спасение - Пасха".

Прямая речь

Алексей Пузаков, художественный руководитель и дирижер Московского синодального хора:

Фото: Предоставлено пресс-службой Московской филармонии
Grand Piano Competition открылся в Москве

- Пасхальный фестиваль - это всегда общение: через искусство, через исполнение, через внимание к тем традициям, школам, которые представляют различные хоровые коллективы (в этом году - российские). Конечно, нам всем не хватает такого творческого общения, и хотя ситуация постепенно меняется, современные средства коммуникации позволяют виртуально побывать на концертах разных коллективов, послушать их исполнение, именно такие начинания, как Пасхальный фестиваль, способствуют развитию и популяризации хоровой культуры, которая у нас в России насчитывает несколько столетий. Все произведения, которые мы исполняли на открытии Хоровой программы, мы поем и в храмах. Но такого рода музыка требует профессионального и многочисленного состава певцов. В Москве подобными профессиональными коллективами обладают Храм Всех Скорбящих Радости на Большой Ордынке, где поет наш хор, Храм Христа Спасителя, Богоявленский собор, поэтому здесь такая музыка и звучит. А нам, в свою очередь, нравится открывать что-то новое, опираясь на многовековые традиции. Например, музыку Николая Ведерникова: это произведения, которые практически раньше никогда не исполнялись. Но у отца Николая остались духовные чада, те, кто почитают его, в том числе, за рубежом. Они и передают нам рукописи его нот. Судьба произведения непредсказуема и иногда представляет своего рода промыслительное открытие. К такого рода открытиям относятся также произведения Николая Голованова, которые многие годы лежали в архивах: они были написаны в годы советской власти и никто никогда не слышал их. Для нас главное, что мы всегда исполняем музыку, говорящую о вечности, о красоте. В первую очередь, Синодальный хор призван участвовать в богослужениях, петь в храме, но параллельно у нас идет концертная деятельность, и эти два направления, как два крыла, которые помогают нам находить баланс служения и церкви, и русской культуре.

Справка "РГ"

Гала-концерт хоров состоится 16 мая в Концертном зале Чайковского c участием хоров из Москва, Казани, Владикавказа, Иваново, Краснодара, Архангельска.

Афиша концертов Хоровой программы на сайте Московского Пасхального фестиваля.

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