Несмотря на продолжающиеся майские праздники, дороги столицы так и не освободились от заторов. 4 мая, по данным "Яндекс.Пробки", больше всего заторов было на МКАД. Они были связаны как с дорожными происшествиями, так и с дождливой погодой, больше похожей на осень. Когда с неба льет, движение транспорта всегда замедляется.

К вечеру на Московской кольцевой автомагистрали образовалось сразу несколько проблемных участков. Поток почти стоял между Рублевским шоссе и съездом на М-1, между Варшавским шоссе и Профсоюзной улицей, а также в районе пересечения с Щелковским и Осташковским шоссе. "Затруднения на МКАД могут быть связаны с авариями и ремонтными работами, которые периодически там проводятся", - объяснил появление "красных" участков на кольце глава экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский. Например, как сообщили в пресс-службе дептранса, четыре машины столкнулись на 67-м км внутренней стороны и временно остановили транспортный поток.

С учетом вечерних перекрытий для репетиции парада Победы уровень пробок составил 5 баллов по "Яндексу", хотя даже в обычные выходные средний показатель - 3. Аналогичные проблемы могут возникнуть и в среду: на ряде улиц ограничена парковка в связи с подготовкой к празднованию 9 Мая.

Проблемы у автомобилистов возникают и в районе метро "Печатники". "Хотя дни с 4 по 7 мая и объявлены нерабочими, мы все равно ждали увеличения количества проезжающих из-за закрытия части "салатовой" ветки", - отметили в пресс-службе департамента транспорта. Как уже писала "РГ", на юго-востоке строится участок Большой кольцевой линии метро, и поэтому поезда до 23 мая не будут ходить между "Волжской" и "Дубровкой". Вместо них пустили компенсационные автобусы. И несмотря на нерабочие дни, пассажиропоток возле закрытых станций вырос в 1,5 раза. К тому же некоторые компании в городе не воспользовались возможностью получить дополнительные выходные, а вышли на работу.

Чтобы как можно скорее пропустить общественный транспорт, в округе пересмотрели схему движения. В итоге те, кто предпочитает ездить на личных авто, оказались в заторах. Наибольшее скопление машин "Яндекс.Пробки" зафиксировал на прилегающих улицах: Шоссейной, Южнопортовой, Люблинской.

В целом же эксперты считают, что обычные столичные пробки вернутся в город после окончания майских праздников. Ведь сейчас на городских дорогах нет еще дачников: по последнему опросу дептранса, до 40 процентов москвичей уехали из столицы на всю праздничную декаду.