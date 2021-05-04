Слет кадетов, пострадавших в гостинице, был организован частным учреждением

Слет кадетов, которые пострадали при пожаре в гостинице "Вечный зов", был организован частным учреждением для ребят из трех городов России. Как сообщили "РГ" в пресс-службе департамента образования Москвы, ведомство не является организатором этого слета.

Массовые мероприятия с участием детей в настоящее время не проводятся департаментом. "Мероприятие было организовано частным учреждением для ребят из 3 городов России. В отношении организации проводится проверка правоохранительными органами. 27 детей и 4 сопровождающих из Уфы уже уехали из города, оставшимся 36 из Ижевска и 47 из Братска предложена помощь - размещение и питание на объектах образования", - отметили в пресс-службе.

Напомним, что пожар на юго-востоке столицы в гостинице "Вечный зов" произошел в ночь на вторник. Из гостиницы вывели более 300 человек, два человека погибли, еще 18 находятся в медучреждениях города.