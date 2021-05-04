В столичной гостинице "Вечный зов" не сработали противопожарные системы

"В гостинице были грубые нарушения требований пожарной безопасности. Ни одна из систем противопожарной защиты, которой должен быть оборудован подобный объект, не сработала. Речь идет о системах дымоудаления, сигнализации, пожаротушения. Кроме того, еще одним грубым нарушением стало отсутствие запасных эвакуационных выходов. Все это и привело к тяжелым последствиям при пожаре", - сообщили ТАСС в экстренных службах по горячим следам сразу после тушения.

Эти факты будут приобщены как доказательства в деле, которое расследуются по факту гибели людей при пожаре. В сгоревшей гостинице "Вечный зов" пока погибшими числятся два человека. Еще 18, среди которых 10 детей, пострадали.

Столь большое количество потерпевших связано с поздним вызовом, поскольку тревожный сигнал в автоматическом режиме в пожарную часть не прошел. Это также объяснимо, раз ни одна система пожарной безопасности внутри здания не сработала - если они вообще были там установлены.

"Люди на момент прибытия пожарных стояли в окнах и просили о помощи. Все было в дыму, многие эвакуировались на ощупь", - сообщил собеседник агентства.

Известно, что пожар в пятиэтажном здании гостиницы на 6-й Кожуховской улице произошел сегодня примерно в половине четвертого утра. В этот момент в гостинице находились 305 человек, в том числе 114 детей, которые приехали на слет кадетов.