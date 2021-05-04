В столичной гостинице "Вечный зов" не сработали противопожарные системы

Новости

Сгоревшая в Москве гостиница раньше была банком 12:41
Жена Билла Гейтса отказалась от алиментов после развода 12:38
В Мехико завершили поиск выживших на месте обрушения метромоста 12:37
Умер "польский Джеймс Бонд" Бронислав Цесляк 12:34
На Урале будут судить водителя Porsche, насмерть сбившего пенсионерку 12:30
Петербург возобновил авиасообщение с Каиром 12:26
Врач рассказала об опасности коронавируса для системы кровообращения 12:18
Строительство "Северного потока-2" в Германии может возобновиться в конце мая 11:56
Видео с награждением Дзюбы в костюме Дэдпула собрало почти 3 млн просмотров 11:51
Число погибших при обрушении метромоста в Мехико увеличилось до 23 11:47
Менее 500 россиян осталось в Непале, закрывающемся из-за коронавируса 11:47
В Бурятии нашли тела двух туристов, попавших в лавину 11:41
МЧС Москвы предупредило о сильном ветре 11:38
Более 8 тысяч консультаций для ветеранов провели в московских центрах госуслуг 11:38
В Дании открывают театры и спортзалы 11:28
Кандидат в мэры Нью-Йорка из России считает свой акцент преимуществом 11:24
На Сахалине команды сыграли в "полярный" футбол 11:22
Правительство поможет Чечне в подготовке кадров со средним образованием 11:22
Студент из Бурятии дважды спас человека при пожаре 11:16
В Турции ужесточили локдаун, запретив покупки в магазинах 11:15
СМИ: Панарин может пропустить остаток сезона в НХЛ 11:12
В Сургуте врача будут судить по делу о взятках за срочные операции 11:10
Оперштаб: Еще 1 584 пациента вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 11:07
Собянин рассказал о развитии водного транспорта в столице 11:06
Беларусь установила тарифы для новых маршрутов транспортировки нефти 11:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
В Минтруде рассказали, как стать ветераном труда
В Минтруде рассказали, как стать ветераном труда
04.05.2021 12:00
Рубрика: Происшествия

В столичной гостинице "Вечный зов" не сработали противопожарные системы

Текст: Тимофей Борисов
Скорее всего, владельцев московской гостиницы "Вечный зов", в которой произошел пожар, ждет долгий и неприятный разговор со следователем, поскольку сразу после тушения выяснилось, что ни одна из систем пожарной безопасности не сработала. Пока пожарным инспекторам МЧС вообще не известно, какими системами было оборудовано здание. Проверок в гостинице не проводилось, поскольку она новая и работает всего несколько месяцев. А согласно действующим нормам о снижении административного давления на малый и средний бизнес, первую проверку можно было планировать только на следующий год.

"В гостинице были грубые нарушения требований пожарной безопасности. Ни одна из систем противопожарной защиты, которой должен быть оборудован подобный объект, не сработала. Речь идет о системах дымоудаления, сигнализации, пожаротушения. Кроме того, еще одним грубым нарушением стало отсутствие запасных эвакуационных выходов. Все это и привело к тяжелым последствиям при пожаре", - сообщили ТАСС в экстренных службах по горячим следам сразу после тушения.

Фото: МЧС
СК возбудил дело после гибели мужчины при пожаре в гостинице в Москве

Эти факты будут приобщены как доказательства в деле, которое расследуются по факту гибели людей при пожаре. В сгоревшей гостинице "Вечный зов" пока погибшими числятся два человека. Еще 18, среди которых 10 детей, пострадали.

Столь большое количество потерпевших связано с поздним вызовом, поскольку тревожный сигнал в автоматическом режиме в пожарную часть не прошел. Это также объяснимо, раз ни одна система пожарной безопасности внутри здания не сработала - если они вообще были там установлены.

"Люди на момент прибытия пожарных стояли в окнах и просили о помощи. Все было в дыму, многие эвакуировались на ощупь", - сообщил собеседник агентства.

Известно, что пожар в пятиэтажном здании гостиницы на 6-й Кожуховской улице произошел сегодня примерно в половине четвертого утра. В этот момент в гостинице находились 305 человек, в том числе 114 детей, которые приехали на слет кадетов.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

В России раскритиковали идею пускать в ЕС только привитых от COVID-19
Определились все полуфиналисты юниорского чемпионата мира по хоккею
СК возбудил дело после гибели мужчины при пожаре в гостинице в Москве
Россиянам напомнили о наказании при досрочном погашении кредита
Юрист предупредил дачников о штрафе за одуванчики и ромашку
СКР намерен подключить Германию к расследованию преступлений нацистов
Как не стать жертвой атаки пранкеров