На Камчатке чиновников пересадили на такси и сэкономили 6 млн рублей

Сэкономить за три месяца больше шести миллионов рублей для бюджета Камчатского края удалось, пересадив большинство местных чиновников на такси.

С октября прошлого года машины автобазы регионального правительства перестали закреплять за конкретными сотрудниками, а создали на их основе парк "Гостакси". С помощью специального приложения можно вызвать автомобиль для конкретной поездки.

Таким образом решили сделать более равномерной нагрузку на водителей, которые теперь не перерабатывают, а трудятся в две смены по восемь часов. Кроме того, удалось исключить ситуации, когда машины использовались в личных целях.

- Автомобили предоставляются только для исполнения служебных обязанностей. Мы их оснастили системой ГЛОНАСС. Это дало экономию по топливу и пробегу. Плюс отпала необходимость закупки новых автомобилей. Раньше машины, которые были изношены, списывали и закупали новые. Конечно, имеется определенное недовольство, но, я думаю, со временем все привыкнут", - рассказал руководитель аппарата губернатора и правительства края Сергей Меркулов.

Всего в 2021 году, благодаря этой программе, надеются сэкономить 14 миллионов рублей.

Напомним, что оптимизировать таким образом работу правительственного гаража для экономии бюджетных средств решил губернатор камчатского края Владимир Солодов.