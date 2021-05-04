В Бурятии нашли тела двух туристов, попавших в лавину

В Бурятии найдены тела двух туристов, попавших накануне в снежную лавину. Ранее сообщалось, что при сходе снежной массы погиб один человек, еще двое членов группы спаслись.

"Погибшие мужчины в возрасте 50, 34 и 19 лет. В настоящее время спасатели вертолетом везут погибших в Иркутск", - сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское агентство ГО и ЧС.

Напомним, что группа из Красноярского края совершала восхождение на вершину Мунку-Сардык Саянских гор. Двух выживших экстремалов уже эвакуировали на вертолете спасатели. По факту ЧП назначена доследственная проверка. Кроме того, ситуация находится под контролем прокуратуры Бурятии.