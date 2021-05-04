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04.05.2021 11:41
Рубрика: Происшествия

В Бурятии нашли тела двух туристов, попавших в лавину

Текст: Артем Красиков

В Бурятии найдены тела двух туристов, попавших накануне в снежную лавину. Ранее сообщалось, что при сходе снежной массы погиб один человек, еще двое членов группы спаслись.

В Бурятии при сходе лавины погиб человек

"Погибшие мужчины в возрасте 50, 34 и 19 лет. В настоящее время спасатели вертолетом везут погибших в Иркутск", - сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское агентство ГО и ЧС.

Напомним, что группа из Красноярского края совершала восхождение на вершину Мунку-Сардык Саянских гор. Двух выживших экстремалов уже эвакуировали на вертолете спасатели. По факту ЧП назначена доследственная проверка. Кроме того, ситуация находится под контролем прокуратуры Бурятии.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия

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