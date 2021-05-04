В Бурятии трое туристов погибли при восхождении на гору Мунку-Сардык

Альпинисты зарегистрировали свой маршрут в МЧС заранее - еще 21 апреля. Но вечером 3 мая, на перевале Горелова около села Монды, с гор сошла лавина, где как раз и находились туристы. Двое из них смогли самостоятельно выбраться и вызвать спасателей. Пока помощь не подоспела, мужчины откопали в снегу тело своего товарища, но помочь ему они уже не смогли.

Как рассказал заместитель начальника ГУ МЧС по Бурятии Герольд Тимофеев, спасатели обследовали около 120 тысяч квадратных метров снежного покрова при помощи специальных лавинных щупов.

После трех часов зондирования толщи снега тела туристов обнаружили в десяти метрах от места гибели первого участника подъема. Они находились на глубине около полутора метров.

Двух выживших альпинистов доставили вертолетом Ми-8 в иркутский госпиталь. Их состояние оценивается врачами как удовлетворительное.

Двух пропавших туристов искала сводная группировка Байкальского поисково-спасательного отряда и Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Всего на поиски отправились около 50 человек и восемь единиц техники. К вечеру вторника тела двух членов группы нашли. Всех троих погибших мужчин в возрасте 19, 34 и 50 лет отправили в Иркутск.

Следственное управление СК РФ по Бурятии уже назначило доследственную проверку по факту ЧП. Дело также находится на контроле республиканской прокуратуры.