В Крыму Зеленского обвинили в попытке заразить ЕС страхом войны

В Госсовете Республики Крым прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего события в Крыму и на Донбассе "войной в Европе". Как заявил "РГ" первый вице-спикер республиканского парламента Ефим Фикс, Зеленский сознательно нагнетает ситуацию для актуализации крымского вопроса и "натравливания" стран ЕС на Россию.

- Такое ощущение, что он сам себя пугает Россией и хочет свой страх, который он сам себе внушает, передать другим государствам, - уверен Ефим Фикс. - Но государствам таким же несчастным и несостоявшимся, как и сама Украина, которая довела себя до такой истерики. Вот мы и имеем дело с очередными истеричными воплями, с помощью которых Зеленский хочет обратить внимание на себя Соединенных Штатов Америки и Евросоюза и выпросить у них очередные 33 сребреника на усиление чувства собственной значимости.

Первый вице-спикер посоветовал украинскому президенту вместо эффектных заявлений заняться наведением порядка в собственной стране, отвести войска из Донбасса и сесть за стол переговоров с лидерами ДНР и ЛНР.

- А ему приходится придумывать всякие глупости, потому что в Европе от него уже устали, - считает Фикс. - Но Крым - он в России, и для возвращения Крыма у него руки коротки. И даже экс-депутат Верховной рады, бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко предрек незалежной энергетический коллапс из-за блокады Крыма и Северо-Крымского канала, назвав эти действия геноцидом. Так пусть Зеленский лучше обратит внимание на эти слова, а не чудит.

Ранее на саммите с главами государств Польша, Латвия, Литва и Эстония Владимир Зеленский назвал противостояние на Донбассе и возвращение Крыма в состав РФ "войной в Европе".

- Когда аннексирована часть Украины - наш полуостров Крым, когда у нас идет война на востоке - это и есть война в Европе. Очень важно, чтобы мы были вместе, - сказал Зеленский. При этом президент Украины поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины и ее территориальной целостности.