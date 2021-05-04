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04.05.2021 21:20
Рубрика: Власть

В Севастополе расширят дорогу к культурному кластеру на Хрустальном

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
В Севастополе запланировано расширение дороги к культурно-образовательному кластеру, который строится в центре города на мысе Хрустальном. Об этом сегодня во время рабочей поездки на полуостров сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

- Нашли наиболее оптимальный вариант расширения улицы Капитанской, чтобы люди могли подъезжать, сейчас идет проектирование, - сказал Хуснуллин. - Там есть вопросы, связанные со сносом. Готов проект планировки, утверждается.

Фото: Правительство Севастополя
В Севастополе поддержали проект культурного кластера на Хрустальном

Однако вице-премьер отметил, что создание огромных парковок в центре города не планируется. Будут созданы условия, чтобы автомобилисты могли подъехать и высадить пассажиров.

- Культурный кластер будет центром притяжения, и надеяться, что оставишь там машину и пойдешь гулять, такого не будет, - сообщил он. - Можно будет приехать и высадить пассажиров, либо добраться общественным транспортом, либо на такси.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, улицу Капитанскую будут расширять до трех полос, одну из которых планируют сделать реверсной. Он добавил, что дорогу будут расширять с учетом создания парка площадью более 40 гектаров.

Отвечая на вопросы журналистов, Развожаев рассказал, что уже выданы разрешения на строительство двух объектов культурного кластера: хореографической академии и жилого дома. Для театра оперы и балета разрешение получат в ближайшее время, когда будет готов проект охраны памятника Матросу и солдату. На месте строительства театра ведутся подготовительные работы.

Также он рассказал, что в рамках проекта строительства культурного кластера и создания парка будут отремонтированы здания двух научных учреждений - Института биологии южных морей РАН и Морского гидрофизического института РАН, а также яхт-клуба ЦСКА - старейшей в стране детской яхтенной школы.

Справка "РГ"

Культурно-образовательные кластеры создаются по поручению президента России Владимира Путина в Севастополе, Калининграде, Владивостоке и Кемерове. В этих городах откроются филиалы крупных российских музеев, театры, театральные и хореографические училища. Реализует проекты фонд "Национальное культурное наследие", учредителями которого являются Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Мариинский и Большой театры.

Культурный кластер в Севастополе разместится на берегу моря, между Артиллерийской и Карантинной бухтами на площади почти 50 гектаров. На первом этапе будут построены театр оперы и балета, академия хореографии, жилой дом для сотрудников кластера, а также выполнено благоустройство территории. Рядом с этими объектами будет разбит большой парк со спусками к морю. На втором этапе планируется создать музей Великой Отечественной войны, художественную галерею, театральное училище.

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