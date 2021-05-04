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04.05.2021 13:14
Рубрика: Происшествия

В Волгограде после гибели детей в ДТП проверят перевозчиков

Текст: Роман Мерзляков

Прокуратура Волгоградской области организовала проверку соблюдения мер безопасности при перевозках несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ведомства.

На Ставрополье ужесточат надзор после ДТП с погибшими детьми

Сейчас выезды школьников в другие регионы на автомобильном транспорте запрещены.

После ДТП в Ставропольском крае, в котором погибли воспитанницы школы олимпийского резерва из Волгограда, прокуроры выявили грубейшие нарушения действующего законодательства.

Как следует из материалов проверки, 15 апреля директор спортшколы №2 издал приказ об участии 13 девочек 2008-2009 годов рождения в соревнованиях по баскетболу в Черкесске. С ними отправили их тренера. При отсутствии контроля со стороны руководства областного спорткомитета директор фактически самовольно принял решение о поездке без каких-либо юридических правоотношений с перевозчиком.

30 апреля в 16:20 на участке автомобильной дороги федерального значения Р-216 "Астрахань - Элиста - Ставрополь" рядом с поселком Ямки произошла авария. Пять школьниц скончались.

Фото: РИА Новости
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Детей к месту соревнования везли на автобусе 2005 года выпуска. У водителя не было путевого листа, а также лицензии на перевозку пассажиров. Перевозка по маршруту протяженностью 675 километров осуществлялась без уведомления Госавтоинспекции. Автобус не был оборудован проблесковым маячком желтого цвета, опознавательными знаками "Дети" и устройством для ограничения скорости движения в пределах 60 километров в час.

В информационной системе не нашли диагностической карты о прохождении технического осмотра. А при обследовании машины на месте ДТП выявлены технические неисправности. У сидений заднего ряда не было ремней безопасности.

Главе Волгограда направили представление, в котором потребовали принять дополнительные меры безопасности при перевозках детей.

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