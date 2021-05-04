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04.05.2021 11:10
Рубрика: Происшествия

В Сургуте врача будут судить по делу о взятках за срочные операции

Текст: Татьяна Воробьева

В Сургуте завершилось расследование громкого дела в отношении заведующего ортопедическим отделением клинической травматологической больницы. По версии следователей, он вынуждал приходящих к нему на прием инвалидов платить ему за срочные операции по протезированию.

Фото: iStock
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"Не желая ожидать очередь, которая могла затянуться на несколько месяцев, люди соглашались. Опасаясь, что в случае огласки они не смогут медпомощь, в правоохранительные органы не обращались", - передает пресс-служба Следственного комитета Югры.

Напомним, вскрылась схема в ноябре 2020 года после того, как фигурант потребовал от очередного пациента крупную сумму денег: 140 тысяч рублей за внеочередное протезирование тазобедренного сустава. Подозреваемый был задержан сразу после получения взятки.

В общей сложности, по данным СК, завотделения получил от восьми пациентов 980 тысяч рублей. "Также установлено, что в октябре 2020 года он обманул пациента, сказав, что протез, который ему ставят платный. Таким образом, он незаконно 80 тысяч рублей", - добавили в следственном ведомстве.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статьям о получении взятки и мошенничестве, - сообщили в пресс-службе надзорного органа, отметив, что руководство медицинского учреждения отстранило врача от занимаемой должности. На имущество обвиняемого и его родственников, общей стоимостью более 13,5 миллионов, а на денежную сумму более 3,5 миллионов рублей наложен арест.

Кстати

По статье "мошенничество" будут судить врача железнодорожной больницы. Как передает Тюменская транспортная прокуратура, медработник обвиняется в 24 преступлениях. По версии следствия, с 2018 по 2020 он обманывал пациентов: брал с них деньги за операции, которые должны были быть бесплатными.

Ущерб составил более 350 тысяч рублей. Уголовное дело будет рассматривать Калининский районный суд.

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