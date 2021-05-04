Эту работу будут организовывать и проводить органы власти субъектов РФ. Такая обязанность на них возлагается и в случае, когда речь идет о непогребенных останках, обнаруженных поисковиками.

Власти также принимают решение о перемещении неизвестных воинских захоронений либо об их сохранении на месте обнаружения. Если установлено, что останки принадлежат погибшему воину и требуется их захоронение либо перезахоронение, перед траурной процедурой обязательно уведомят родственников павшего. Их розыск закон возлагает на органы военного управления. Они же отвечают за отдание воинских почестей погибшему защитнику Отечества. Установлен срок, в который уполномоченные органы должны уложиться при захоронении непогребенных останков бойцов или перемещении их могил - не более 3 месяцев.

Все воинские захоронения подлежат госучету. На территориях субъектов РФ его будут вести органы местного самоуправления. На каждом таком месте должен быть установлен мемориальный знак и составлен паспорт захоронения.