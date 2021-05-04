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04.05.2021 20:07
Рубрика: Власть

Прощание с почестями

Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 96(8447)
Внесены изменения в Закон РФ "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества". Они направлены на совершенствование правового регулирования вопросов, связанных не только с сохранением и благоустройством воинских кладбищ и мемориалов, как это предписывалось ранее, но и с захоронением и перезахоронением останков людей, павших в боях за Родину.
Фото: Лев Федосеев/ТАСС Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Эту работу будут организовывать и проводить органы власти субъектов РФ. Такая обязанность на них возлагается и в случае, когда речь идет о непогребенных останках, обнаруженных поисковиками.

При обнаружении воинских захоронений на участке остановят работы

Власти также принимают решение о перемещении неизвестных воинских захоронений либо об их сохранении на месте обнаружения. Если установлено, что останки принадлежат погибшему воину и требуется их захоронение либо перезахоронение, перед траурной процедурой обязательно уведомят родственников павшего. Их розыск закон возлагает на органы военного управления. Они же отвечают за отдание воинских почестей погибшему защитнику Отечества. Установлен срок, в который уполномоченные органы должны уложиться при захоронении непогребенных останков бойцов или перемещении их могил - не более 3 месяцев.

Все воинские захоронения подлежат госучету. На территориях субъектов РФ его будут вести органы местного самоуправления. На каждом таком месте должен быть установлен мемориальный знак и составлен паспорт захоронения.

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