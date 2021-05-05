Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 119-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 14 апреля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 апреля 2021 года

Статья 1

Внести в Закон Российской Федерации от 14 января 1993 года N 4292-I "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 7, ст. 245; Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 45, ст. 4631; 2011, N 30, ст. 4561; 2013, N 14, ст. 1660; 2016, N 27, ст. 4160; 2017, N 50, ст. 7562; 2018, N 30, ст. 4549; 2020, N 14, ст. 2012) следующие изменения:

1) в абзаце втором части первой статьи 2 слова "сохранение и благоустройство воинских захоронений" заменить словами "захоронение и перезахоронение останков погибших при защите Отечества, сохранение и благоустройство воинских захоронений";

2) статью 3 дополнить частью третьей следующего содержания:

"Вопросы, связанные с воинскими захоронениями на территориях других государств, регулируются международными договорами Российской Федерации.";

3) в статье 4:

а) часть первую изложить в следующей редакции:

"Захоронение (перезахоронение) погибших при защите Отечества осуществляется с отданием воинских почестей. Ответственность в части отдания воинских почестей возлагается на органы военного управления. При этом не запрещается проведение религиозных обрядов.";

б) часть вторую изложить в следующей редакции:

"Захоронение непогребенных останков погибших, обнаруженных в ходе поисковой работы на территории Российской Федерации, организуют и проводят органы государственной власти субъектов Российской Федерации с участием воинских частей, дислоцированных на соответствующих территориях. На территориях других государств захоронение непогребенных останков погибших при защите Отечества, обнаруженных в ходе поисковой работы Российской Федерацией, проводит Министерство иностранных дел Российской Федерации через дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации, в иных случаях на территориях других государств захоронение непогребенных останков погибших при защите Отечества проводится при участии Министерства иностранных дел Российской Федерации через дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.";

в) часть четвертую изложить в следующей редакции:

"Перезахоронение останков погибших организуется и проводится по решению органов государственной власти субъектов Российской Федерации с обязательным уведомлением родственников погибших, розыск которых осуществляют органы военного управления. На территориях других государств перезахоронение останков погибших при защите Отечества организуется и проводится в соответствии с международными договорами Российской Федерации.";

4) в статье 5:

а) часть первую изложить в следующей редакции:

"Воинские захоронения подлежат государственному учету. На территориях субъектов Российской Федерации их учет ведется органами местного самоуправления, во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе Российской Федерации, в международном районе морского дна - штабами военных округов, флотов, на территориях других государств, включая их внутренние воды и территориальные моря, - дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Российской Федерации. На каждое воинское захоронение устанавливается мемориальный знак и составляется паспорт. Порядок паспортизации и централизованного учета воинских захоронений устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по увековечению памяти погибших при защите Отечества.";

б) часть вторую изложить в следующей редакции:

"Воинские захоронения содержатся в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации.";

5) в статье 6:

а) часть первую изложить в следующей редакции:

"В целях обеспечения сохранности воинских захоронений, признанных объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации, в местах, где они расположены, устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.";

б) часть третью изложить в следующей редакции:

"Правила землепользования и застройки разрабатываются и изменяются с учетом необходимости обеспечения сохранности воинских захоронений.";

в) часть пятую изложить в следующей редакции:

"Граждане и юридические лица несут ответственность за сохранность воинских захоронений, находящихся на земельных участках, правообладателями которых они являются.";

г) дополнить новой частью шестой и частями седьмой - тринадцатой следующего содержания:

"В случае обнаружения на земельных участках (части земельных участков) костных останков и (или) надгробий, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений и объектов, их частей (далее - старые захоронения) граждане и (или) юридические лица, которым принадлежат данные земельные участки (части земельных участков), либо лица, обнаружившие старые захоронения на земельных участках (части земельных участков), не принадлежащих гражданам и (или) юридическим лицам, обязаны об этом уведомить в течение трех рабочих дней со дня указанного обнаружения органы внутренних дел и (или) соответствующий орган местного самоуправления.

В случае подтверждения принадлежности обнаруженных костных останков к непогребенным останкам погибших при защите Отечества или обнаружения неизвестных воинских захоронений соответствующий орган местного самоуправления уведомляет уполномоченный орган государственной власти субъекта Российской Федерации об обнаружении непогребенных останков погибших при защите Отечества или неизвестных воинских захоронений в течение трех рабочих дней со дня такого подтверждения.

Не позднее десяти рабочих дней со дня получения уведомления соответствующего органа местного самоуправления об обнаружении непогребенных останков погибших при защите Отечества уполномоченный орган государственной власти субъекта Российской Федерации принимает решение об их захоронении. Если непогребенные останки погибших при защите Отечества обнаружены на земельных участках (части земельных участков), правообладателями которых являются граждане и (или) юридические лица, уполномоченный орган государственной власти субъекта Российской Федерации принимает решение об их перемещении и последующем захоронении.

Не позднее десяти рабочих дней со дня получения уведомления соответствующего органа местного самоуправления об обнаружении неизвестных воинских захоронений уполномоченный орган государственной власти субъекта Российской Федерации принимает решение о перемещении неизвестных воинских захоронений, в том числе во всех случаях, если неизвестные воинские захоронения обнаружены на земельных участках (части земельных участков), принадлежащих гражданам и (или) юридическим лицам. В случае, если неизвестные воинские захоронения обнаружены на земельных участках (части земельных участков), не принадлежащих гражданам и (или) юридическим лицам, уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации может быть принято решение о сохранении неизвестных воинских захоронений на месте их обнаружения. При принятии такого решения органом местного самоуправления принимаются необходимые меры, предусмотренные статьей 5 настоящего Закона и настоящей статьей.

Мероприятия по захоронению непогребенных останков погибших при защите Отечества, включая при необходимости мероприятия по их перемещению, мероприятия по перемещению неизвестных воинских захоронений, предусмотренные частями седьмой и восьмой настоящей статьи, проводятся в срок, не превышающий трех месяцев со дня получения уведомления уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации об обнаружении непогребенных останков погибших при защите Отечества или неизвестных воинских захоронений.

Найденные оружие, документы и другое имущество погибших передаются по акту в органы военного управления по месту их обнаружения для изучения, проведения экспертизы и учета. При этом документы, личные вещи и награды погибших передаются их родственникам или в музеи, стрелковое оружие передается в органы внутренних дел. Стрелковое оружие и иные средства вооружения после приведения в состояние, исключающее их боевое применение, могут передаваться для экспонирования в музеи.

Об обнаружении взрывоопасных предметов немедленно сообщается в органы военного управления, которые в установленном порядке принимают меры по их обезвреживанию или уничтожению. Изъятие в порядке самодеятельной инициативы взрывоопасных предметов с мест их обнаружения и их транспортировка запрещаются.

Мероприятия по эксгумации останков погибших при защите Отечества обеспечиваются уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.";

д) часть шестую считать частью четырнадцатой;

6) дополнить статьей 61 следующего содержания:

"Статья 61. Обеспечение сохранности непогребенных останков погибших при защите Отечества при их захоронении и при перемещении неизвестных воинских захоронений

При обнаружении непогребенных останков погибших при защите Отечества или неизвестных воинских захоронений на земельных участках (части земельных участков), принадлежащих гражданам и (или) юридическим лицам и расположенных на территории муниципального образования, включенного в утвержденный в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 80-ФЗ "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" перечень муниципальных образований, на территориях которых проходили боевые действия в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и могут находиться непогребенные останки погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, актом уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации устанавливается ограничение в виде запрета на проведение строительных, земляных, дорожных и других работ, в результате которых непогребенные останки погибших при защите Отечества или неизвестные воинские захоронения могут быть повреждены или перемещены с места обнаружения.

Указанное в части первой настоящей статьи ограничение устанавливается до завершения мероприятий по эксгумации останков погибших при защите Отечества, но не более чем на три месяца с даты получения уведомления уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации об обнаружении непогребенных останков погибших при защите Отечества или неизвестных воинских захоронений.

В случае, если указанное в части первой настоящей статьи ограничение установлено в отношении не принадлежащих гражданам и (или) юридическим лицам земельных участков (части земельных участков), ограничение устанавливается до постановки неизвестных воинских захоронений на учет.

Ограничение прав на землю, устанавливаемое в соответствии с настоящей статьей, не подлежит государственной регистрации.

Правообладатели земельных участков (части земельных участков) обязаны не препятствовать деятельности уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления при обследовании места нахождения обнаруженных костных останков и (или) старых захоронений в целях установления их принадлежности к непогребенным останкам погибших при защите Отечества или неизвестным воинским захоронениям, а также деятельности уполномоченных органов государственной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению проведения всех необходимых мероприятий по захоронению (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества.";

7) в статье 7:

а) в части второй слова "Предприятия, учреждения, организации или граждане" заменить словами "Граждане или юридические лица";

б) дополнить частью третьей следующего содержания:

"Восстановление воинских захоронений, находящихся на территориях других государств, осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации.";

8) часть первую статьи 9 изложить в следующей редакции:

"Порядок проведения поисковой работы и осуществления контроля за ее проведением определяется настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами, принимаемыми федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации.";

9) часть третью статьи 10 изложить в следующей редакции:

"Работу по увековечению памяти погибших при защите Отечества организуют и проводят уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, в рамках своих полномочий органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления.";

10) в статье 11:

а) наименование после слова "власти" дополнить словами "Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

б) абзац четвертый части первой изложить в следующей редакции:

"в установленном им порядке организует паспортизацию и ведет централизованный учет воинских захоронений погибших при защите Отечества, в том числе захоронений, находящихся на территориях других государств;";

в) дополнить новой частью одиннадцатой следующего содержания:

"Органы государственной власти субъектов Российской Федерации:

осуществляют в соответствии с настоящим Законом мероприятия по увековечению памяти погибших при защите Отечества, в том числе принимают решение о захоронении непогребенных останков погибших при защите Отечества и (или) решение о перемещении неизвестных воинских захоронений;

обеспечивают проведение всех необходимых мероприятий по захоронению (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества;

взаимодействуют с федеральными органами государственной власти, органами местного самоуправления и объединениями, указанными в статье 8 настоящего Закона, по вопросам увековечения памяти погибших при защите Отечества;

формируют поименные списки погибших при защите Отечества, останки которых погребены в воинских захоронениях, находящихся на территориях субъектов Российской Федерации.";

г) части одиннадцатую и двенадцатую считать соответственно частями двенадцатой и тринадцатой.

Статья 2

Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 80-ФЗ "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 21, ст. 1928) дополнить статьей 51 следующего содержания:

"Статья 51. Перечень муниципальных образований, на территориях которых проходили боевые действия в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и могут находиться непогребенные останки погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых проходили боевые действия в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, утверждают перечень муниципальных образований, на территориях которых проходили боевые действия в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и могут находиться непогребенные останки погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, который подлежит опубликованию в порядке, предусмотренном для опубликования нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, а также размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" соответствующего субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований, включенных в указанный перечень.

В целях подготовки и утверждения перечня муниципальных образований, предусмотренного частью первой настоящей статьи, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по увековечению памяти погибших при защите Отечества в течение тридцати рабочих дней со дня поступления запроса органа государственной власти субъекта Российской Федерации предоставляет имеющиеся сведения о возможных местах проведения боевых действий в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 146; 2004, N 35, ст. 3607) следующие изменения:

1) в статье 4:

а) пункт 2 дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи";

б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3. Места погребения погибших при защите Отечества, являющиеся воинскими захоронениями, могут быть перенесены только по решению органов государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с Законом Российской Федерации от 14 января 1993 года N 4292-I "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества".";

2) в статье 22:

а) пункт 3 дополнить словами ", за исключением пункта 31 настоящей статьи";

б) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31. Решение о захоронении (перезахоронении) останков погибших при защите Отечества и обеспечении проведения всех необходимых мероприятий по захоронению (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества принимают органы государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с Законом Российской Федерации от 14 января 1993 года N 4292-I "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества".".

Статья 4

Пункт 2 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005; 2003, N 27, ст. 2709; 2005, N 1, ст. 17, 25; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 30, ст. 3287; N 31, ст. 3452; N 44, ст. 4537; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 21; N 13, ст. 1464; N 21, ст. 2455; N 30, ст. 3747, 3805, 3808; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553, 5556; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3613, 3616; N 48, ст. 5516; N 52, ст. 6236; 2009, N 48, ст. 5711; N 51, ст. 6163; 2010, N 15, ст. 1736; N 31, ст. 4160; N 41, ст. 5190; N 46, ст. 5918; N 47, ст. 6030, 6031; N 49, ст. 6409; N 52, ст. 6984; 2011, N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4283; N 30, ст. 4572, 4590, 4594; N 48, ст. 6727, 6732; N 49, ст. 7039, 7042; N 50, ст. 7359; 2012, N 10, ст. 1158, 1163; N 18, ст. 2126; N 31, ст. 4326; N 50, ст. 6957, 6967; N 53, ст. 7596; 2013, N 14, ст. 1663; N 19, ст. 2331; N 23, ст. 2875, 2876, 2878; N 27, ст. 3470, 3477; N 40, ст. 5034; N 43, ст. 5454; N 48, ст. 6165; N 51, ст. 6679, 6691; N 52, ст. 6981, 7010; 2014, N 11, ст. 1093; N 14, ст. 1562; N 22, ст. 2770; N 26, ст. 3371; N 30, ст. 4256, 4257; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 45, ст. 6138; 2015, N 1, ст. 11; N 13, ст. 1807, 1808; N 27, ст. 3947; N 29, ст. 4359; N 41, ст. 5628; 2016, N 23, ст. 3283; N 26, ст. 3866; N 27, ст. 4222; 2017, N 1, ст. 6; N 31, ст. 4828; N 45, ст. 6573; N 50, ст. 7563; 2018, N 1, ст. 26, 27, 87; N 7, ст. 972, 975; N 17, ст. 2425; N 24, ст. 3414; N 31, ст. 4834, 4856; N 32, ст. 5113, 5133; N 53, ст. 8424, 8454; 2019, N 6, ст. 461; N 12, ст. 1226; N 42, ст. 5801; N 52, ст. 7765; 2020, N 52, ст. 8600; 2021, N 1, ст. 3, 63) дополнить подпунктами 84 и 85 следующего содержания:

"84) осуществления полномочий в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества, предусмотренных Законом Российской Федерации от 14 января 1993 года N 4292-I "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества";

85) утверждения предусмотренного Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 80-ФЗ "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" перечня муниципальных образований, на территориях которых проходили боевые действия в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и могут находиться непогребенные останки погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов.".

Статья 5

Внести в статью 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2016, N 27, ст. 4306; 2017, N 27, ст. 3932; 2018, N 1, ст. 39; N 32, ст. 5133, 5135; 2019, N 31, ст. 4442; 2021, N 1, ст. 7, 33) следующие изменения:

1) часть 2 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных образований.";

2) часть 3 дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41) органами местного самоуправления в случаях обнаружения мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных образований;";

3) дополнить частью 35 следующего содержания:

"35. Внесение изменений в правила землепользования и застройки в связи с обнаружением мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных образований, осуществляется в течение шести месяцев с даты обнаружения таких мест, при этом проведение общественных обсуждений или публичных слушаний не требуется.".

Статья 6

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

2. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до 1 июня 2022 года органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых проходили боевые действия в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, утверждают предусмотренный частью первой статьи 51 Федерального закона от 19 мая 1995 года N 80-ФЗ "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" перечень муниципальных образований, на территориях которых проходили боевые действия в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и могут находиться непогребенные останки погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов.

Президент Российской Федерации В. Путин