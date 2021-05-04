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04.05.2021 19:58
Рубрика: Экономика

Нелегального спиртного станет меньше

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 96(8447)
Государство усиливает борьбу с нелегальным алкоголем. Теперь производители этилового спирта будут обязаны загружать свои производственные мощности минимум на 70%. Это позволит снизить выпуск неучтенного спирта. Закон об этом публикует "Российская газета".
Сейчас некоторые спиртзаводы могут гнать неучтенную продукцию. Фото: Сергей Михеев/РГ Сейчас некоторые спиртзаводы могут гнать неучтенную продукцию. Фото: Сергей Михеев/РГ
Сейчас некоторые спиртзаводы могут гнать неучтенную продукцию. Фото: Сергей Михеев/РГ

Такие изменения внесены в закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Минимальная норма в 70% рассчитывается от максимально возможного квартального объема произведенного спирта. За невыполнение этого требования можно лишиться лицензии.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Смысл закона в том, чтобы ликвидировать спиртзаводы, которые по документам ничего или почти ничего не производят, но при этом выпускают спирт "в третью смену", пояснил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Но для спирта это не так актуально, как для пива, считает эксперт. По его информации, сейчас большая часть производителей пива показывают "малореальные" объемы, о чем свидетельствует сумма акцизов. По данным Росалкогольрегулирования, в 2020 году сумма акцизов на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию составила 381,7 млрд рублей. От пивоваров поступило почти 11 млрд рублей.

Тем же документом в Калининградской области вводится эксперимент по маркировке импортного алкоголя федеральными спецмарками. Эксперимент пройдет с 1 июня 2021 года в течение двух лет, потом эту практику введут на постоянной основе. Раньше на импортный алкоголь выдавались акцизные марки, а на российский - спецмарки. С 1 января 2021 года весь алкоголь маркируется федеральными спецмарками. Больше 60% завозимого в страну алкоголя сейчас маркируется в Прибалтике, говорит Павел Шапкин. Изменения в закон позволят переместить эту работу в Калининград, усилить контроль за импортным алкоголем и создать новые рабочие места для россиян, говорит эксперт.

Экономика Товары и цены Госрегулирование оборота алкоголя Комментарии к документам

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