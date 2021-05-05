Принят Государственной Думой 14 апреля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 апреля 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (в редакции Федерального закона от 7 января 1999 года N 18-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4553; 1999, N 2, ст. 245; 2001, N 53, ст. 5022; 2002, N 30, ст. 3026; 2004, N 45, ст. 4377; 2005, N 30, ст. 3113; 2006, N 1, ст. 20; 2007, N 1, ст. 11; N 31, ст. 3994; N 49, ст. 6063; 2009, N 1, ст. 21; N 52, ст. 6450; 2011, N 30, ст. 4566; 2012, N 27, ст. 3589; N 53, ст. 7584, 7611; 2013, N 30, ст. 4065; 2015, N 1, ст. 43, 47; N 27, ст. 3973; 2016, N 26, ст. 3871; N 27, ст. 4194; 2017, N 31, ст. 4827; 2018, N 1, ст. 17; N 49, ст. 7520; N 53, ст. 8486; 2019, N 52, ст. 7799; 2020, N 24, ст. 3740; N 52, ст. 8582) следующие изменения:

1) подпункты 18-21 статьи 2 изложить в следующей редакции:

"18) мощность основного технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции (производственная мощность) - максимально возможный объем производства этилового спирта (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового) за периоды, определенные пунктом 10 статьи 8 настоящего Федерального закона, или максимально возможный годовой объем производства алкогольной продукции, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового на принадлежащем организации и установленном ею основном технологическом оборудовании для производства соответствующей продукции, выраженные в декалитрах;

19) норма минимального использования производственной мощности - минимально допустимый объем производства этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта за периоды, определенные пунктом 10 статьи 8 настоящего Федерального закона, на принадлежащем организации и установленном ею основном технологическом оборудовании для производства соответствующей продукции, выраженный в декалитрах;

20) приостановление использования основного технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта - временное прекращение использования организацией основного технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта в случае, предусмотренном пунктом 10 статьи 8 настоящего Федерального закона, по уведомлению о приостановлении использования указанного оборудования, представленному организацией в лицензирующий орган, без приостановления действия лицензии;

21) уведомление о приостановлении или возобновлении использования основного технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта - документ, который представляется в лицензирующий орган в случае, предусмотренном пунктом 10 статьи 8 настоящего Федерального закона, и подтверждает возможность или невозможность соблюдения нормы минимального использования производственной мощности;";

2) абзац двадцатый статьи 5 после слов "производства этилового спирта" дополнить словами "(за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового)";

3) в статье 8:

а) в абзаце восьмом пункта 2 слова ", восемнадцатом и двадцать четвертом" заменить словами "и восемнадцатом";

б) пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Не допускается производство этилового спирта, если квартальный объем его производства не соответствует норме минимального использования производственной мощности, равной 70 процентам производственной мощности. Если в квартале, за который осуществляется определение объема произведенного этилового спирта, проводится ремонт основного технологического оборудования для его производства, период такого ремонта не учитывается лицензирующим органом при установлении факта несоблюдения организацией (за исключением организации, входящей в группу организаций, предусмотренную абзацем пятым настоящего пункта) нормы минимального использования производственной мощности при условии, что организацией в лицензирующий орган по телекоммуникационным каналам связи в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, до даты начала ремонта направлено уведомление о проведении ремонта данного оборудования с указанием даты начала и даты окончания проведения ремонта, и при выполнении одного из следующих условий:

период планового ремонта (ремонтов) основного технологического оборудования для производства этилового спирта не превышает 30 календарных дней в течение календарного года;

проведение внепланового ремонта основного технологического оборудования для производства этилового спирта обусловлено наступлением обстоятельств непреодолимой силы, которые привели к невозможности его эксплуатации и подтверждаются приложением к уведомлению о проведении такого ремонта копии справки (акта, заключения) уполномоченной организации (органа), подтверждающей факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

Форма уведомления о проведении ремонта основного технологического оборудования для производства этилового спирта утверждается федеральным органом по контролю и надзору.

В случае, если одной организации принадлежит более 70 процентов акций другой организации (других организаций), осуществляющей (осуществляющих) производство этилового спирта, и (или) непосредственно принадлежащая одной организации доля (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) другой организации (других организаций), осуществляющей (осуществляющих) производство этилового спирта, составляет (составляют) более 70 процентов (далее - группа организаций) и суммарная производственная мощность основного технологического оборудования для производства этилового спирта группы организаций составляет не менее 20 миллионов декалитров в год, установление факта несоблюдения нормы минимального использования производственной мощности осуществляется в целом для группы организаций исходя из их общего объема произведенного этилового спирта.

Не допускается производство алкогольной продукции с использованием этилового спирта, если годовой объем ее производства не соответствует норме минимального использования производственной мощности, утвержденной Правительством Российской Федерации.

В случае невозможности соблюдения нормы минимального использования производственной мощности организация, входящая в группу организаций, или организация, осуществляющая производство алкогольной продукции с использованием этилового спирта, направляет в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в лицензирующий орган уведомление о приостановлении использования основного технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта с указанием даты приостановления.

До возобновления использования основного технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта организация, входящая в группу организаций, или организация, осуществляющая производство алкогольной продукции с использованием этилового спирта, направляет в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в лицензирующий орган уведомление о возобновлении использования соответствующего оборудования с указанием даты возобновления.

Период приостановления использования основного технологического оборудования для производства этилового спирта организацией, входящей в группу организаций, не учитывается лицензирующим органом при установлении факта несоблюдения группой организаций нормы минимального использования производственной мощности, за исключением случая, предусмотренного абзацем десятым настоящего пункта.

При установлении факта несоблюдения группой организаций нормы минимального использования производственной мощности за четвертый квартал календарного года такая норма признается нарушенной в случае, если за календарный год, на который приходится данный квартал, общий годовой объем производства этилового спирта группой организаций составил менее 5 миллионов декалитров независимо от периодов приостановления использования основного технологического оборудования для производства этилового спирта в течение этого календарного года.

Период приостановления использования основного технологического оборудования для производства алкогольной продукции с использованием этилового спирта не учитывается лицензирующим органом при установлении факта несоблюдения организацией нормы минимального использования производственной мощности.

Порядок направления в лицензирующий орган уведомлений о приостановлении или возобновлении использования основного технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта утверждается регулирующим органом.

Положения настоящего пункта не распространяются на производство дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового.";

4) пункт 1 статьи 12 дополнить абзацем следующего содержания:

"Федеральным законом может быть предусмотрено проведение эксперимента, предусматривающего применение в течение определенного периода времени специального регулирования в отношении маркировки федеральными специальными марками ввозимой в Российскую Федерацию алкогольной продукции, с определением круга лиц и территории, на которые распространяется это специальное регулирование, а также особенностей его применения. Положение о проведении такого эксперимента утверждается Правительством Российской Федерации.";

5) в статье 20:

а) в подпункте 16 пункта 31 слова "в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом" заменить словами "в случае, предусмотренном пунктом 10 статьи 8 настоящего Федерального закона";

б) пункт 32 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

"7) несоблюдение нормы минимального использования производственной мощности при производстве этилового спирта.";

6) пункт 1 статьи 26 дополнить абзацем следующего содержания:

"несоблюдение нормы минимального использования производственной мощности при производстве этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта.".

Статья 2

1. Провести на территории Калининградской области эксперимент продолжительностью два года с 1 июня 2021 года по 31 мая 2023 года по маркировке федеральными специальными марками (далее - маркировка) ввозимой в Российскую Федерацию алкогольной продукции, помещенной под таможенную процедуру таможенного склада, в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" с учетом особенностей, установленных настоящей статьей (далее - эксперимент).

2. Цели проведения эксперимента:

1) тестирование возможности нанесения федеральных специальных марок на таможенных складах на алкогольную продукцию, помещенную под таможенную процедуру таможенного склада, с учетом необходимости обеспечения исключения рисков нелегального оборота ввозимой в Российскую Федерацию алкогольной продукции;

2) организация эффективного взаимодействия участников рынка и контролирующих органов;

3) анализ и оценка целесообразности маркировки на территории Российской Федерации алкогольной продукции, ввозимой в Российскую Федерацию и помещенной под таможенную процедуру таможенного склада, на постоянной основе;

4) анализ и оценка результатов проведения эксперимента в части его влияния на развитие транспортно-логистического комплекса Калининградской области.

3. Участниками эксперимента являются уполномоченные Правительством Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти, а также организации, осуществляющие ввоз в Российскую Федерацию алкогольной продукции, владельцы таможенных складов и владельцы складов временного хранения.

4. При проведении эксперимента федеральные специальные марки в течение девяти месяцев со дня их получения заявителем должны быть нанесены на алкогольную продукцию, ввозимую в Российскую Федерацию и помещенную под таможенную процедуру таможенного склада, в рамках которой будет осуществляться маркировка.

5. При проведении эксперимента не осуществляется маркировка алкогольной продукции, ввозимой в Российскую Федерацию:

1) при помещении ее под таможенную процедуру:

а) таможенного транзита при перевозке иностранных товаров от таможенного органа в месте прибытия до таможенного органа, в регионе деятельности которого находится таможенный склад, на котором будет осуществляться маркировка этой алкогольной продукции;

б) таможенного транзита при перевозке иностранных товаров от таможенного органа, в регионе деятельности которого находится таможенный склад, на котором должна была осуществляться маркировка этой алкогольной продукции (в случае, если федеральные специальные марки не были нанесены), до таможенного органа в месте убытия после помещения этой алкогольной продукции под таможенную процедуру реэкспорта;

2) при помещении ее на временное хранение до помещения под таможенную процедуру таможенного склада в целях осуществления маркировки алкогольной продукции.

6. Правительством Российской Федерации утверждается положение о проведении эксперимента, в котором определяются участники эксперимента, условия их участия в эксперименте, порядок проведения эксперимента и представления отчета о результатах его проведения.

7. Соблюдение положений настоящей статьи обеспечивается осуществлением таможенного контроля и федерального государственного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

8. За нарушения законодательства Российской Федерации, совершенные при проведении эксперимента, участвующие в эксперименте организации несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Статья 3

Установить, что организации, имеющие на 1 июля 2021 года действующую лицензию на производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового) или на производство этилового спирта для производства фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), вправе:

1) осуществлять в 2021 году деятельность, предусмотренную указанными лицензиями, при условии выполнения нормы минимального использования производственной мощности, установленной пунктом 10 статьи 8 Федерального закона от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (в редакции настоящего Федерального закона), рассчитанной с учетом пропорционального распределения указанной в лицензии годовой производственной мощности на соответствующий квартал;

2) подать до 31 октября 2021 года заявление о переоформлении указанной лицензии, предусматривающее установление производственной мощности на квартал.

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Пункты 1 - 3, 5, 6 статьи 1, статья 3 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин